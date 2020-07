Dårlig ledelse, mangel på konsekvente og varige tiltak for å begrense coronasmitte, synes å være være hovedårsaken til at Trump sliter på meningsmålingene.

I en fersk meningsmåling fra ABC News og Washington post svarte 55 prosent at de ville stemme på Biden, mens kun 40 prosent svarte at de foretrakk Trump.

ABC News og Washington Post spurte også om velgernes syn på hvordan Trump utfører sitt embede. Kun 40 prosent svarte at han gjør en god jobb, mens 58 mente han gjorde en dårlig jobb.

Den amerikanske samfunnsdebatten domineres nå av spørsmålene: Hvordan kan samfunnet og den enkelte innbygger best mulig forsvare seg mot pandemien?

Siden viruset ble oppdaget har det kommet motstridende signaler fra regjeringen, med blant annet forskjellige meldinger fra presidenten og hans faglige ekspert på smittsomme sykdommer, dr. Anthony Fauci.

Dette har avdekket uklare ansvarsforhold i livsviktige situasjoner og ført til at forskjellige sikkerhetstiltak er innført i de ulike delstatene uten en samlende og koordinerende instruks fra de føderale myndighetene i Washington.

For publikum dreier saken seg om to forhold: Den ene er en nesten latterlig strid mellom Trump og Fauci om bruk av munnbind i offentlig sammenheng.

Dr. Fauci vil ha et offentlig påbud om bruk av munnbind for hele USA, mens president Trump nekter å gå i bresjen for tiltaket, uten annen begrunnelse enn at han selv ikke liker å bli sett med munnbind.

Trump ser ut til å synes at det kan virke lite flatterende for ham å bruke munnbind, og at han kan virke mindre mandig hvis han viser synlig frykt for å bli smittet.

Den andre delen av striden er hvor lenge pandemien vil fortsette før den kan bli borte av seg selv, eller når den kan bli stoppet av en effektiv vaksine.

Der har Trump gjort det meste feil, blant annet ved å promotere en etablert vaksine som ekspertene sier ikke kan fungere mot corona-smitte, og at han også har bidratt til å skape en falsk optimisme med å si at viruset kan gå bort av seg selv - som ved et mirakel.

Likevel det er nå så mange store, private og offentlige organisasjoner over hele verden som forsker på akkurat dette, og de investerer så enorme summer, at ekspertene mener at det kan bare være et tidsspørsmål før de lykkes. Kanskje kan det komme en vaksine allerede til høsten – eller ved begynnelsen av neste år.

I hvert fall kan det se ut til at russiske myndigheter tror at vestlige land som USA, Storbritannia og Canada kan være nær ved å finne en løsning. Myndighetene i disse tre landene har kunngjort at russiske infiltratører har brutt seg inn i data-anlegg i disse tre landene for å skaffe seg tilgang og hente ut eller ødelegge informasjon om en slik vaksine.

Store forretningskjeder i USA har nå besluttet å kreve bruk av masker og andre tiltak som krav om større avstand mellom kunder og ansatte i forretninger, mens de folkevalgte ledere på delstats og bynivå ikke er samstemte. Mediene er naturligvis ikke bare opptatt av munnbind, men av den totale innsatsen mot pandemien i dens forskjellige faser.

Mens mange av de amerikanske delstatene er opptatt av å forberede det som de kaller «neste bølge» av pandemien, påpeker Fauci at USA ennå ikke kan si seg ferdig med første fase.

Mens pandemien fikk utvikle seg både i USA og i resten av verden, var det en form for «våpenhvile» mellom den største og mektigste mannen med den minste fagkunnskapen, Donald Trump, og den minste mannen med den største fagkunnskapen, Anthony Fauci.

Fauci ville åpne opp minst mulig med mest mulige restriksjoner, mens Trump vil åpne for mest mulig «normale» tilstander i samfunnet - men da med fare for ytterligere spredning av viruset.

I mars og april var dr. Fauci USAs fremste smitteekspert. Da corona-viruset herjet som verst i mars og april, dominerte han mediene.Fauci har tjent seks forskjellige presidenter – både republikanere og demokrater. Og han var en av de få som lå an til å kunne slippe ut av Det hvite hus med æren i behold. Nå har stemningen snudd.

En av president Trumps nærmeste medarbeidere i Det hvite hus, Peter Navarro, skrev nylig et leserinnlegg i riksavisen USA Today, hvor han hevdet at Dr. Anthony S. Fauci hadde gjort omtrent alt som var feil å gjøre som rådgiver for presidenten i corona-saken.

Skilt som «Heng Fauci» begynte å dukke opp på Twitter sammen med oppfordringer som «Tillat folkemøter», og «åpne restauranter».

Donald Trump retvitret også en melding om at Fauci burde få sparken.

Det lover i hvert fall godt for det republikanske partiets fremtid - uten Donald Trump som president.

Det er vanskelig å si om Trumps motstand mot Faucis anbefaling om strengere tiltak, har støtte fra et flertall av amerikanere, men det er tydelig at en stor del av folket ønsker sterkere og bedre organiserte, samordnede tiltak mot pandemien. Fremtredende republikanere har etablert en gruppe som ifølge The New York Times neppe kan oppfattes som en «skyggeregjering». De er derimot en ledergruppe som mener noe annet enn deres president og regjering. Medlemmene er blant annet guvernør Larry Hogan fra Maryland, senator og tidligere presidentkandidat Mitt Romney fra Utah og kongressrepresentant Liz Cheney fra Wyoming.

Larry Hogan framstår som en mulig ny leder for det republikanske partiet.

Han fortalte nylig at han jobber med en ny bok som skal handle om hans syn på politisk ledelse i møte med ekstraordinære utfordringer – at man som leder må unngå ytterpunkter, bryte ned fastlåst partipolitikk og bringe mennesker sammen.

Hogan skrev også at han har samlet enkelte politiske støttespillere rundt seg, blant andre tidligere utenriksminister Condoleezza Rice og de tidligere guvernørene Chris Christie, Jeb Bush and Arnold Schwarzenegger.

Det lover i hvert fall godt for det republikanske partiets fremtid - uten Donald Trump som president.