For to år siden bestilte Facebook en ekstern granskning av plattformens praksiser knyttet til borgerrettigheter.

Rapporten kom i kjølvannet av et massivt press fra borgerrettighetsorganisasjoner, som påpekte at Facebook flommet over av hets, falske nyheter og misvisende informasjon rundt politiske valg.

Onsdag ble rapporten som oppsumerer funnene i undersøkelsen publisert i The New York Times, som hadde fått dokumentet lekket.

Etter to år er dommen klar: Facebook har feilet.

– Ytringsfrihet bør ikke trumfe alt annet

Sist høst holdt Facebook-sjef Mark Zuckerberg en tale for Georgetown University om viktigheten av å beskytte ytringsfriheten for enhver pris.

Granskningsrapporten påpeker at Facebook, etter denne talen, har nektet å fjerne innlegg med feilaktig informasjon fra USAs president Donald Trump og har tillatt deling av politiske kampanjevideoer som inneholdt usannheter.

– Å løfte frem ytringsfriheten som en viktig verdi er en god ting, men den må gjelde alle, skriver forskerne bak granskningsrapporten.



– Når mektige politikere ikke må følge de samme reglene som alle andre, får man et hierarki som prioriterer enkelte stemmer over andre, ofte svakere stemmer, advarer de og konkluderer:

– Å prioritere ytringsfrihet over alle andre verdier, som likeverd og anti-diskriminering, er dypt urovekkende.

– Ironisk

Forskerne mener det er ironisk at Facebook ikke har hatt noen problemer med å tøyle anti-vaksinasjonsbevegelsens aktivitet i forbindelse med Covid-19, men ikke falske utsagn fra USAs president om stemmegivning. Forfatterne bak rapporten er særlig bekymret over tre innlegg som ble publisert i mai 2020, hvorav et inneholdt hatytringer og de to andre presenterte misledende informasjon om valget.

I alle tre tilfellene har Facebook insistert på at innleggene ikke bryter med deres retningslinjer.

– Vi har insistert kraftig på at vi er uenige i dette overfor Facebook, ettersom vi mener de helt klart bryter retningslinjene, skriver de.

– Facebooks håndtering av innleggene til Trump har forskrekket både oss og flere organisasjoner som jobber med borgerrettigheter.

De mener Facebook kunne ha gjort et eksempel ut av Trump, med tanke på spredning av falske nyheter og hat, men at man isteden har skapt et dårlig eksempel.

– Hjerteskjærende valg

Forskerne gir også Facebook skryt for deler av sitt arbeid, som at de jobber med å fjerne falske meningsmålinger knyttet til valget, men tegner et større dystert bilde:

– Denne rapporten viser til flere positive steg som selskapet har tatt, men på nåværende tidspunkt, er vi bekymret for at disse fremskrittene kan overskygges av de frustrerende og hjerteskjærende valgene Facebook har tatt og som har satt oss langt tilbake når det gjelder borgerrettigheter.

Granskerne legger også frem fem områder som de anbafaler Facbebook å jobbe med fremover, men understreker at mye skade allerede kan være gjort opp mot høstens valg.

Dette er områdene rapportforfatterne anbefaler Facebook å jobbe med fremover:

Et mye strengere regelverk for innhold som sprer desinformasjon om stemmegivning, og en mer konsekvent håndheving av disse reglene opp mot presidentvalget i USA, høsten 2020.

Mer synlig og konsekvent prioritering av borgerretigheter i selskapet som helhet.

Flere ressurser investert i å studere og håndtere hat mot muslimer, jøder og andre grupper som utsettes for dette i særlig stor grad på plattformen.

Å ikke bare fjerne innlegg som direkte støtter høyreekstremisme og ideer om hvit overmakt, men også innlegg støtter dise ideologiene uten å nødvendig vis bruke de begrepene som ofte assosieres med denne typen ideologi.

Mer konkret handling og spesifike forpliktelser til å ta steg for å adressere bekymringer rundt algoritmer som fremmer partiskhet eller diskriminering.