Annonse-boikotten mot Facebook fortsetter

Den såkalte #StopHateForProfit-kampanjen har fått med seg gigantannonsører som blant annet Coca-Cola, Adidas og Volkswagen.

Formålet med kampanjen er å få bukt med mengden hatefulle ytringer på nett. Over 900 selskaper har til nå sluttet seg til boikotten.

Tirsdag hadde organisatorene bak kampanjen et nettmøte med Facebook-sjef Mark Zuckerberg, men de sa etterpå at det ikke ble sagt noe på møtet som fikk dem til å tro at Facebook vil iverksette noen form for tiltak.

– Istedenfor å forplikte seg til en fremdriftsplan for å kunne luke ut hat og feilinformasjon på Facebook tyr deres ledere heller til sine samme gamle taler i et forsøk på å berolige oss uten å innfri kravene våre, heter det i en uttalelse fra dem som står bak boikotten.