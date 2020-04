Forrige uke var det barnehagene, denne mandagen begynte 1. til 4. trinn på skolen. Frisører og andre tjenester med én-til-én-kontakt har også startet opp. Under mandagens pressekonferanse bekreftet helseminister Bent Høie (H) at presset på kollektivtransporten vil kunne bli større når vi åpner mer og mer av samfunnet.

– Det er fremdeles viktig at vi bidrar til at det ikke blir trengsel på kollektivtransport. Nå er det ekstra viktig at de som skal bruke buss, trikk eller bane for å komme på jobb eller skole får mulighet til å gjøre det når det er riktig alternativ, svarte Høie på spørsmål fra ABC Nyheter.

– Derfor gjelder fremdeles råd om å ha hjemmekontor for de som kan det, og hvis man skal på jobb så er det lurt å reise på tidspunkter der en tenker at det ikke er så mange andre som reiser for å unngå press, fortsatte han.



VIDEO: – Viktig at vi bidrar til at det ikke blir trengsel

Profitører skal ikke slippe unna

Justisminister Monica Mæland (H) åpnet dagens pressekonferanse med å si at samfunnet går sakte men sikkert tilbake mot en slags normaltilstand.

– Vi kommer lenge til å leve med følgene av viruset. Ett eksempel på det kom på lørdag, da kulturministeren informerte om at forbudet mot arrangementer som samler over 500 mennesker forlenges til 1. september. Det er samtidig slik at vi mot slutten av denne uka kommer til å informere om forsamlinger under 500, sier Mæland.

Hun understreker at regjeringen er opptatt av å gjennomføre gradvise lettelser, slik at de tydelig kan følge konsekvensene av vedtakene som fattes og forhindre at smitten sprer seg.

– Men målet vårt er tydelig, vi skal tilbake, og det så raskt som mulig.

Mæland benyttet anledningen til nok en gang understreke viktigheten av at ingen profitterer på de økonomiske ordningene som det er blitt lagt til rette for blant annet gjennom endrede permitteringsregler.

– Det er slik at bedrifter ikke skal permittere ansatte som kan jobbe og ansatte har et personlig ansvar for å fylle ut meldekortene korrekt hver fjortende dag med informasjon om hvor mye de har jobbet. Dugnadsprofitører vil bli etterforsket og straffet, lovet justisministeren.

Alle skal få testet seg



Høie fortalte at regjeringen har som mål at alle med symptomer på coronavirus, skal ha mulighet til å teste seg i løpet av mai måned. Den gradvise gjenåpningen forklarte han med lav smittespredning.

– Men for at vi skal beholde kontrollen mens det skjer, må vi spore smitte enda bedre og teste enda flere, sa Høie.

– Vi er i ferd med å trappe opp testingen, og i løpet av mai er målet vårt at alle med symptomer skal ha muligheten til å teste seg. De gruppene som nå prioriteres for testing, er lærere og elever, samt ansatte i skolefritidsordningen, sa Høie.

Mot slutten fikk statsråden spørsmål fra seksualitet24.no hvor han ble spurt om han hadde noen råd å gi blant annet enslige personer om hvordan de kan gjenoppta ordinær seksuell aktivitet.

– Det er fult mulig å ha en seksuell partner selv om man bor alene, men det er ikke så lurt i disse tider å ha mange nye seksualpartnere. Da øker man ikke bare sin egen smitterisiko, men kan også smitte andre, sa Høie, som la til at tallene for seksuelt overførbare sykdommer har gått kraftig ned.

Krisepakke for kulturlivet



På en pressekonferanse lørdag kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) at alle arrangementer som samler flere enn 500 mennesker, må vente til etter 1. september. Dette vil få alvorlige konsekvenser for blant annet de mange festivalene som etter planen skulle gått av stabelen til sommeren.

Justisminister Monica Mæland fikk spørsmål under dagens pressekonferanse om hvorvidt regjeringen vil komme til å legge frem en egen krisepakke for kulturlivet som følge av de økonomiske tapene mange arrangører vil lide av dette.

Justis- og beredskapsministeren Monica Mæland. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Det vi har varslet er at vi jobber med en fase 3-pakke. Finansministeren kommer til å informere nærmere om dette. Det er helt åpenbart at konsekvensene for mange på sikt for ulike sektorer vil bli alvorlig. Så må vi komme tilbake med ytterligere tiltak, det jobbes med, sier hun.

– Det var nettopp av hensyn til disse arrangørene at regjeringen valgte å konkludere på lørdag. Det var etterlengtet for dem å få denne avklaringen, la Høie til.

Annerledes 17. mai

Årets feiring av nasjonaldagen blir ikke slik vi er vant til, og tidligere i dag holdt kulturminister Abid Raja pressekonferanse om siste status for 17. mai. Barnetog er avlyst på grunn av coronapandemien, men musikkorps får lov til å spille på nasjonaldagen – med god avstand mellom rekkene.

– Coronapandemien vil sette klare begrensninger på grunnlovsdagen. Vi vet allerede nå at barnetogene, slik vi kjenner dem, ikke kan gjennomføres. Det blir ikke de store folkefestene innendørs på skolene, grendehus eller samfunnshus. Planleggingen og gjennomføringen må tilpasses de anbefalinger, pålegg og helsefaglige råd som gis, sa Raja fra podiet.

De endelige smittevernrådene for 17. mai kommer mandag 4. mai.

– Hvordan 17. mai feires, er noe som tradisjonelt både planlegges og gjennomføres lokalt uten at sentrale myndigheter er involvert. Og sånn skal det være også i år.

Endelig åpnet frisørene igjen etter å ha vært stengt i mange uker. Her ser vi statsråd Abid Raja få en etterlengtet klipp av frisør Srdjan. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Frisøren tok jo på meg

Da frisørene åpnet dørene mandag etter å ha holdt stengt siden fredag 13. mars, var helseminister Bent Høie (H) og regjeringskollega Raja på plass for å fjerne «coronasveisen».

– Nå er det veldig mange av regjeringens medlemmer som kommer til å klippe seg i dag. Det viser at det nettopp er trygt å gjøre, sa Raja til NTB.

Raja mente gjenåpningen av frisørene er et bevis på at vi er på vei tilbake mot en normalisering.

– Frisøren tok jo på meg. Han hadde jo fysisk kontakt. Og det at helsemyndighetene sier at det er trygt å gjøre det i disse formene, viser at det er mulig å komme tilbake til en normal hverdag, sa han til NTB.