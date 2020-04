Diego Maradona var ballgeniet fra slummen i Buenos Aires som skulle erobre verden med finter, fart og presisjon. Hans herjinger på 80-tallet for italienske Napoli og det argentinske landslaget har gitt ham status som en av fotballens største ikoner, og karrieren skulle by på alt og mer til: Suksess og fiasko, rikdom, damer og vektproblemer, mafia og kokain.

I dag huskes nok Maradona best for kampen mot England under VM i 1986 der han scoret to mål som har skrevet seg inn i historiebøkene. Det første gjorde han med det som siden er blitt omtalt som «Guds hånd» og som ble godkjent siden dommeren Ali bin Nasser ikke så hva som skjedde.

Det andre i kvartfinalen kom da han i løpet av 65 meter driblet seg gjennom seks engelsk spillere fra egen banehalvdel før han satte det som er blitt hetende «århundrets mål».

Fire år senere var det duket for et nytt VM der finalen skulle stå mellom Argentina og Vest-Tyskland. I et intervju med Tirando Paredes fra Uruguay forteller Edgardo Codesal åpent om hva han syntes om å ha Maradona på banen den dagen.

– Jeg kunne ha kastet ham ut før kampen startet, da bannet han voldsomt mens nasjonalsangen ble spilt, minnes han.

Etter 85 minutter spilletid scoret Vest-Tyskland på straffe og i løpet av kampen fikk Argentina utvist to spillere, Pedro Monzon og Gustavo Dezotti.

– Da jeg valgte å bortvise Monzon fra banen, kom Maradona bort til meg og sa at jeg var en tyv og betalt av FIFA, sier Codesal som har lite til overs for Argentinas tidligere 10-er.

– Jeg så Maradona gjøre ting med ballen som fortjener både beundring og respekt. Som spiller var han den beste, men som person var han ukomfortabel og en av de verste som jeg har møtt i mitt liv, fortsetter han.

Diego Maradona fullfører sitt historiske raid mot England på Azteca stadion i Mexico by i 1986. Terry Butcher (t.v.) ga opp og keeper Peter Shilton ble lurt. Foto: AFP/NTB scanpix

Den tidligere VM-dommeren opplever fremdeles å motta hets fra argentinske fotballfans som gir ham skylden for at Argentina tapte finalen mot Vest-Tyskland for tretti år siden.

– Det gjør meg vondt at det fremdeles finnes argentinere som fortsetter å behandle meg dårlig. Den dag i dag mottar jeg meldinger fra folk som sier de ønsker at mine barn og barnebarn skal dø av coronavirus slik at de kan se meg lide.

