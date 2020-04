I Norges største byer har mellom hver tredje og hver femte bil forsvunnet fra veiene som følge av coronakrisen.

I perioden 13. til 31. mars var det en trafikknedgang på 32 prosent i Oslo, ifølge tall fra bompengeselskapet Fjellinjen. Trenden avtok noe inn i april, men trafikknedgangen i Oslo lå på mellom 20 og 25 prosent de første to ukene av april, sammenlignet med starten av februar.

Utviklingen i Bergen viser en lignende tendens, med stort fall i antall bompasseringer rett etter coronatiltakene ble innført 12. mars, for deretter å ta seg noe opp igjen utover i april. Det viser en oversikt fra bompengeselskapet Ferde.

Hverken Fjellinjen eller Ferde har foreløpig tall på hvor mye trafikknedgangen betyr i tapte kroner og øre for bomselskapene, men det er ingen tvil om at inntektsbortfallet er betydelig.

Det kan få konsekvenser for de omfattende bypakkene i Norges ni største byområder. Bompenger utgjør en betydelig del av finansieringsgrunnlaget for store og små prosjekter i pakkene, fra nye gang- og sykkelveier til nye bussveier og T-baneanlegg.

– Det er dårlig nytt for byer som allerede står overfor inntektssvikt i bypakkene. Med lavere inntekter, kan viktige prosjekter ryke, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF til ABC Nyheter.

Vegvesenet anbefaler mindre penger til byene

Ingunn Handagard er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Foto: NAF

I tillegg til at bompengeinntektene går ned, står norske byer i en posisjon hvor de risikerer å få mindre penger fra staten i bypakkene de neste ti årene.

For samtidig som verden står i en krise, fortsetter arbeidet med å lage en ny 11-årsplan for norsk samferdselssektor: Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). Statens vegvesen er en av flere fagetater som gir sine anbefalinger til hvordan neste NTP bør utformes, og hva pengene skal gå til, gjennom ulike oppdragsbrev.

I et oppdragsbrev fra 26. mars foreslår Vegvesenet at staten skal bidra med betydelig mindre penger til bypakkene enn de gjør i dag.

– Hvis regjeringen og Stortinget følger Statens vegvesen sin anbefaling, kan ikke byene regne med noen økte statlige midler til kollektivtrafikken i neste NTP, stikk i strid med hva som er byenes behov, sier Handagard.

NAF er bekymret for hva resultatet blir, dersom staten ikke legger mer penger på bordet. Inntektstap i bomringen og dårligere utsikter til statlig støtte i framtiden, er dårlig nytt for byene.

– Resultatet kan bli kutt i prosjektene eller økte bompenger, begge er dårlige løsninger. NAF frykter at byene setter opp bompengene for å hente inn det tapte etter coronakrisen.

Organisasjonen ber derfor regjeringen komme på banen.

– Som et krisetiltak så bør regjeringen i det minste kompensere for det inntektstapet som byene opplever i bomringene nå på grunn av coronakrisen. Det kan de gjøre i revidert statsbudsjett allerede i år, sier Handagard.

Bergen: – Altfor tidlig å diskutere nå

Byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Vibeke Blich

Thor Haakon Bakke (MDG) er byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen. Han er i likhet med NAF bekymret over Statens vegvesens anbefaling om lavere statlig støtte til bypakkene, og over å se et inntektsfall i bomringen. Han mener imidlertid det er for tidlig å gå inn på hva slags konsekvenser det får.

– Det har vært mange ting som har vært mer hastepreget og prekært å håndtere under coronakrisen enn dette. Omfanget av inntektstapet fra bomringene vil komme fram etter hvert, og vi vil få et bilde på hvor stort tapet har vært. Da kan vi begynne å diskutere hvordan vi skal håndtere det, sier Bakke til ABC Nyheter.

Byråden ramser opp flere mulige løsninger på tapet av bompengeinntekter: Ekstra overføringer fra staten, at inntektsbortfallet kompenseres i statsbudsjettet, at prosjekter kuttes eller at man øker inntektene, herunder bompengene.

– Det finnes ulike alternativer, men jeg mener det er altfor tidlig å gå inn i diskusjonen om akkurat hva vi bør velge. Nå er det andre ting som er viktigere å prioritere.

Bakke håper byrådet kan unngå at inntektstapet går utover konkrete prosjekter som ligger inne i bypakken til Bergen.

– Det er haugevis av viktige prosjekter som har behov for finansiering. Sykkelveier, gangprosjekter og mye viktig innenfor kollektivtransport. Det er ingen tvil om at det er behov for bompengeinntekter for å fullføre prosjektene. Men det er for tidlig å si noe om hvilke prosjekter dette eventuelt skulle gått utover.

Håper på felles løsning

Bergensbyråden har ikke vurdert hvorvidt det er nødvendig at regjeringen legger penger på bordet umiddelbart i revidert nasjonalbudsjett, slik NAF ønsker. Han tror uansett at det er mulig å finne felles, gode løsninger på kort eller lang sikt.

– Denne problemstillingen vil angå flere byer i Norge. Det vil være naturlig at man finner en felles løsninger, og ser på disse tingene i sammenheng. Jeg har all mulig tiltro til at statlige myndigheter ser på dette, og at vi finner ut av dette sammen, sier Bakke.

Regjeringen ved Samferdselsdepartementet har ingen planer om å oppfylle NAFs ønske, og kompensere byene for inntektsfall i bomringene i revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg viser til de tiltakene som allerede er iverksatt som følge av coronakrisen. Det er ikke besluttet egne tiltak ut over dette, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø (KrF) til ABC Nyheter.

Departementet ønsker å følge situasjonen videre, og vurdere tiltak deretter.

– Vi følger med på situasjonen i bompengeselskapene, og mottar ukentlige rapporter fra Statens vegvesen i denne sammenhengen, sier Noresjø.