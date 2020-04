Trumps popularitet faller– nær 50.000 amerikanere døde

Ifølge en ny Gallup-måling svarer nå 54 prosent av amerikanerne at de ikke er fornøyd med Trumps lederskap under den alvorligste situasjonen USA har stått over siden 2. verdenskrig og den store depresjonen på 1930-tallet.

Økende arbeidsledighet, synkende børser, konkurser og titusenvis av døde, kan gjøre det vanskelig for Trump å argumentere for at hans corona-politikk virker.

Vinden kan være i ferd med å snu for Trump

Den nye målingen kan tyde på at vinden er i ferd med å snu. Til tross for Trumps daglige pressebrifinger om hvor bra han styrer landet og hans utilslørte selvskryt, har det kommet kraftig kritikk mot at han har undervurdert trusselen som nå rammer USA med full tyngde.

Trump er blant annet blitt anklaget for å ha reagert alt for sent til tross for tidlige advarsler om at det skremmende viruset kunne ta livet av mange amerikanere og knuse amerikansk økonomi.

Selv etter de første dødsfallene på amerikansk jord, mener mange at presidenten burde trykket på den store knappen og satt landet i alarmberedskap på et langt tidligere tidspunkt.

Et av de raskeste fallene i amerikansk historie



I målingen fra Gallup.com , som blant annet er gjengitt av CNN, svarer 43 prosent av de spurte at de støtter Donald Trumps håndtering av viruspandemien. Den nye undersøkelsen viser dermed en nedgang på seks prosent, mens andelen misfornøyde velgere har økt med hele ni prosent, fra 45 til 54 prosent på bare én måned.

Fakta om coronapandemien: Mer enn 2,5 millioner mennesker er bekreftet smittet * 2.580.637 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 179.069 (6,9 prosent) av de registrert smittede er døde. * 705.360 (27,3 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 57.208 (3,4 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 819.321 smittet, 45.355 døde * Italia: 183.957 smittet, 24.648 døde * Spania: 208.389 smittet, 21.717 døde * Frankrike: 158.050 smittet, 20.796 døde * Storbritannia: 129.044 smittet, 17.337 døde * Belgia: 41.889 smittet, 6.262 døde. * Iran: 85.996 smittet, 5.391 døde. * Tyskland: 148.766 smittet, 5.102 døde. * Kina: 82.788 smittet, 4.632 døde. * Nederland: 34.842 smittet, 4.054 døde * I Norge er 7.250 smittet (183 døde), i Sverige er 16.004 smittet (1.937), i Danmark er 7.912 smittet (384), i Finland er 4.129 smittet (149) og på Island 1.778 smittet (10). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB)

I amerikansk sammenheng er dette et av de aller raskeste fallene i en presidents popularitet som noensinne er registrert i USA.

Samtidig har amerikanernes tillit til Kongressen ikke vært høyere siden 2009, noe som kan skyldes de enorme krisepakkene tilsvarende flere ganger størrelsen av det norske Oljefondet.

Så sent som i slutten av mars svarte 49 prosent av de spurte at de synes presidenten gjør en god jobb, mens 45 prosent var uenig. En tilsvarende undersøkelse fra Monmouth University poll i mars viste at 46 prosent mente Trump gjør en god jobb, som er det beste resultatet han har oppnådd på tre år.

Målingene for en måned siden er på linje med de beste resultatene Trump har fått hos Gallup siden han ble president i 2017, men tallene er likevel vesentlig mindre enn den oppturen Barack Obama fikk etter drapet på Osama Bin Laden, og George W. Bush fikk etter 9/11.

Sammenlignet med økningen i populariteten som andre statsleder har opplevd under coronakrisen, har Trump likevel ikke oppnådd på langt nær samme effekt, ifølge CNN.

Kritisk tidspunkt for Trump: Dødstallene kan være mye høyere



Den sterkt fallende populariteten og støtten i det amerikanske folk kommer på et kritisk tidspunkt i USA. Trump er blitt presset fra skanse til skanse ettersom dødstallene nærmer seg 50.000. Men dødstallene er trolig vesentlig høyere.

Ulik praksis og mangel på testutstyr gjør at amerikanske rettsleger ikke alltid tester for covid-19 når noen dør. De mener derfor at det reelle tallet på coronadøde i USA er enda høyere enn det myndighetene oppgir.

– Vi vet at dødstallet ikke er korrekt. Alle er enige om at tallet som USA bruker, ikke stemmer. Det er opplagt. Vi mangler fortsatt testutstyr, både selve testene og materialet som brukes til å oppbevare pinnene i under transporten til teststedet, sier doktor Anahi Ortiz i Franklin County i delstaten Ohio, til VG.

Økonomien kan knuse Trumps drøm om gjenvalg



Trumps nedadgående kurve er også dårlige nyheter med tanke på høstens presidentvalg hvor Joe Biden ligger svært bra an. Biden har flere ganger refset Trump for ikke å ha satt alle kluter til da advarslene kom.



Coronaviruset har allerede påført verdensøkonomien et voldsomt sjokk og får økonomer til å spå den verste nedgangstiden siden 1930-tallet til tross for enorme krisepakker.

I USA kan bruttonasjonalproduktet (BNP) falle 24 prosent i andre kvartal, i følge finansgiganten Goldman Sachs.

Norsk ekspert: – Jeg ser mye mørkere på det nå.

Professor Ola Grytten ved Norges handelshøyskole (NHH) har tidligere uttalt at pandemien kan utløse den verste krisen i fredstid siden 1930-tallet, noe også flere eksperter har påpekt. Da han ble spurt om sitt syn en måned senere, svarte han: –

Fakta om coronaviruset * Først oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan i desember i fjor * Navnet på viruset er SARS-CoV-2, forkortelsen står for Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Forårsaker sykdommen covid-19 * SARS-CoV-2 er et coronavirus. Det finnes også mange andre typer coronavirus, og noen av dem forårsaker forkjølelse hos mennesker. Andre smitter bare mellom dyr * Oppsto sannsynligvis først blant flaggermus, i likhet med flere andre typer virus som er farlige for mennesker. Kan først ha spredt seg til en annen dyreart og derfra til mennesker i Wuhan * Omtales vanligvis som «coronaviruset» eller «det nye coronaviruset» av medier og myndigheter både i Norge og andre land. Av og til brukes også «covid-19», selv om dette egentlig er navnet på sykdommen som viruset forårsaker * Har spredt seg fra Kina til de aller fleste land på kloden. Utbruddet ble erklært som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars * Vanligvis rammer viruset først og fremst luftveiene. Mange får en mild forkjølelse, men et mindretall får lungebetennelse og blir alvorlig syke * Risikoen for alvorlig sykdom og død er klart høyest blant eldre og personer med andre underliggende sykdommer og helseproblemer (Kilder: SNL, FHI, NTB)

Jeg ser mye mørkere på det nå.

Stephen Isaacs fra selskapet Alvine Capital Management har også malt et dystert bilde i et intervju med den amerikanske TV-stasjonen CNBC.

– Dette er verre enn 2008, verre enn 1987. Denne krisen er den verste som har rammet finansmarkedene siden den store depresjonen.

Gjennom mange år med stadig lavere renter har en del selskaper tatt opp svært høy gjeld, blant annet i USA og Kina. Mange analytikere har pekt på dette som et sårbart punkt når økonomien rammes av et nytt sjokk.

Oljepriskollaps, famlende gjenåpning og innvandringsstopp



Denne uken kollapset prisen på amerikansk råolje for levering i mai. I USA er flere store oljelagre i ferd med å fylles opp, noe som var årsaken til den historiske oljepriskollapsen. I prinsippet var oljehandlere villige til å betale kjøpere for å overta olje av denne typen for levering.

USA innfører nå midlertidig stans på to måneder for innvandrere som søker permanent opphold i landet, opplyser president Donald Trump. Han begrunner avgjørelsen med at en midlertidig stopp i innvandringen vil bidra til å sette arbeidsledige amerikanere først i jobbkøen når deler av USA gjenåpner, trolig i begynnelsen av april.

Lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, er kritisk til planen om en gradvis gjenåpning av USA og mener det må gjennomføres utstrakt testing.

– Det hvite hus' vage og inkonsistente dokument veier ikke opp for presidentens manglende evne til å lytte til forskere og raskt lage og distribuere nasjonal testing , sier Pelosi i en uttalelse, skriver Reuters.

