Massiv kritikk av Trump etter stans i WHO-støtte

Samtidig som store deler av verden kjemper en desperat kamp mot coronaviruset, har Trump varslet stans i USAs økonomiske bidrag til WHO – organisasjonen som står i spissen for den internasjonale håndteringen av krisen.

Beslutningen får massiv kritikk både fra medisinske eksperter og politiske myndigheter i en rekke land.

– Norge mener vi må styrke WHO i deres arbeid, ikke svekke organisasjonen. Dette er absolutt ikke tiden for å kutte finansieringen til WHO, slik den amerikanske presidenten foreslår, sier Norges helseminister Bent Høie (H).

– Ubegripelig

Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledet Verdens helseorganisasjon (WHO) for rundt 20 år siden, er sterkt kritisk.

– Det siste vi nå trenger, er å angripe WHO. Dette betyr at man svekker vår helt sentrale felles globale institusjon, sier Brundtland i en uttalelse til NTB.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var Brundtlands stabssjef da hun ledet WHO. Ifølge Støre er det ubegripelig at noen kan tro det vil være fordelaktig å svekke WHOs smittevernberedskap.

– Det er som å stenge hovedbrannstasjonen i en by når det går en pyroman løs, sier han til Dagbladet.

– Forbrytelse mot menneskeheten

FNs generalsekretær António Guterres uttaler seg forholdsvis forsiktig og konstaterer at dette ikke er tiden for å kutte støtte verken til WHO eller andre humanitære organisasjoner.

Langt krassere er sjefredaktør Richard Horton i The Lancet, et av verdens mest prestisjefylte medisinske tidsskrifter.

– President Trumps beslutning om å stanse finansiering av WHO er rett og slett en forbrytelse mot menneskeheten, hevder han.

– Alle forskere, alle helsearbeidere og alle borgere må stå imot og gjør opprør mot dette forferdelige sviket mot global solidaritet, skriver Horton på Twitter.

USA er den største økonomiske bidragsyteren til WHO og bidro i fjor med rundt 553 millioner dollar, ifølge New York Times. Dette er en betydelig andel av organisasjonens budsjett på 6 milliarder dollar.

– Vil avlede oppmerksomhet

Flere nåværende og tidligere helsetopper i USA mener Trumps beslutning er et forsøk på å avlede oppmerksomhet fra sin egen svikt i håndteringen av coronakrisen.

Presidenten forsøkte tidligere å tone ned konsekvensene av viruset, påpeker Leslie Dach, som tidligere ledet innsatsen mot ebola i USAs helsedepartement. Han sier til nyhetsbyrået Reuters at Trump prøver å vri fokus bort fra dette og fra den manglende beredskapen i forkant av virusutbruddet i USA.

I stedet for å ta selvkritikk for sine egne forsøk på å avdramatisere situasjonen, hevder Trump nå at WHO har forsøkt å holde tilbake informasjon om hvor farlig coronaviruset egentlig er.

Både medisinske eksperter og flere internasjonale organisasjoner er imidlertid svært uenige i påstanden om at WHO har begått feil som gjør det nødvendig å stanse finansieringen av organisasjonen.

EU beklager sterkt

Kina, der virusutbruddet startet, gir uttrykk for dyp bekymring og ber USA opprettholde sine forpliktelser.

– Denne amerikanske beslutningen vil svekke WHOs handlekraft og undergrave det internasjonale samarbeidet mot pandemien, sa den kinesiske talspersonen Zhao Lijian på et pressetreff i Beijing onsdag.

Både EUs utenrikssjef Josep Borrell og ledelsen i Den afrikanske union (AU) sier de sterkt beklager Trumps beslutning.

– Bare med samarbeid kan vi overvinne denne krisen, som ikke respekterer noen landegrenser, sier Borrell.

WHO-sjefen selv unngår å nevne Trumps kritikk direkte, men sa følgende onsdag:

– Vi kan ikke kaste bort tiden. WHOs eneste fokus er på å jobbe for å hjelpe alle til å redde liv og til å stanse covid-19-pandemien, skrev WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på Twitter.