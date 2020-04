Under sin daglige pressekonferanse fra Det hvite hus på tirsdag sa president Donald Trump at han vil stanse pengestøtten til WHO fordi han mistenker at organisasjonen har prøvd å skjule hvor alvorlig coronaviruset er.

– Hadde WHO gjort jobben sin med å sende medisinske eksperter til å objektivt vurdere situasjonen og sagt fra om Kinas manglende åpenhet, kunne utbruddet ha vært under kontroll, sa presidenten.

Støres reaksjon: – Det er som å stenge brannstasjonen når det går en pyroman løs

Utbetalingene til organisasjonen kommer derfor til å bli stoppet inntil det har blitt undersøkt om bevilgningene har blitt brukt på en god nok måte.

Se video fra Trumps pressekonferanse:

– WHO er viktigere enn noen gang

Trumps beslutning har skapt kraftige reaksjoner, og en av de som kritiserer valget hans er milliardær og Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

Han skriver i en Twitter-melding at Trumps WHO-grep er farlig.

– Å stanse støtten til verdens helseorganisasjon under en verdensomspennende helsekrise er akkurat så farlig som det høres ut som. Arbeidet deres bremser spredningen av COVID-19 og hvis det arbeidet blir stanset, er det ingen annen organisasjon som kan erstatte dem. Verden trenger WHO nå mer enn noen gang, skriver Gates.

Bill Gates grunnla Microsoft sammen med Paul Allen i 1975, men i år trakk han seg fra styret for å fokusere på veldedig arbeid.

Advarte om pandemi

I flere år har han uttalt seg om truslene verden står overfor, og i 2015 advarte han om at verden ikke var klar for en ny pandemi.

– Om mer enn 10 millioner personer skulle blir drept de neste ti årene er det større sannsynlighet for at det skjer som følge av et virus enn en krig, sa han.

Les også: Mens verden frykter pandemi - sprer Kim Jung-un frykt

I slutten av mars i år sa han at advarselen hans ikke ble tatt på alvor.

– Jeg snakket om at vi ikke var klare for en ny pandemi, men at det var fremskritt innen forskning, og at om vi investerte kunne vi være forberedt. Dessverre ble lite gjort, sa han.