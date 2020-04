Reaksjonene var voldsomme i hele Europa da også Ungarn 30. mars innførte unntakslover der regjeringen ledet av statsminister Viktor Orbán fikk fullmakt til å innføre tiltak for virusbekjempelse ved dekreter.

«Ungarsk unntakslov kan gi enevelde på ubestemt tid» kunne NTB melde etter vedtaket i det ungarske parlamentet. Vedtaket innebar at nasjonalforsamlingen når som helst kunne trekke tilbake regjeringens fullmakt til å iverksette tiltak for virusbekjempelse, med umiddelbar virkning.

Nå roer EU-kommisjonens visepresident, Vĕra Jourová, som selv var blant de svært bekymrede for demokratiet i Ungarn som følge av unntaksloven, ned gemyttene.

– Så langt har den ungarske regjeringen ikke vedtatt lover som tiltak mot den nye coronapandemien, som strider mot EUs reguleringer, sa EU-kommisjonens visepresident Vera Jourová til den tsjekkiske allmennkringkasteren ifølge V4 Agency og andre medier.

Hun understreket samtidig at hun som en av EUs ledere vil følge nøye med på gjennomføringen av unntakslover i Ungarn og andre EU-land for å påse at rettsstatens prinsipper blir respektert.

Den ungarske justisministeren, Judit Varga, sa seg i et Facebook-innlegg søndag tilfreds med at Jourová, som gjentatte ganger har uttrykt sin bekymring for rettstilstanden i Ungarn, vedgikk at den ungarske regjeringen ikke har brutt EU-regler i sin corona-bekjempelse.

– Som hun påpekte i intervjuet, diskuterte jeg alle detaljene i lovgivningen vedtatt i nasjonalforsamlingen med henne. Nå ser det ut til at mine anstrengelser ikke var forgjeves, skriver Varga.

Hun syns det nå er naturlig at Jourová informerer lederen for den kristenkonservative partigruppa EPP, Donald Tusk, «og andre medlemmer av hylekoret om sin mening.»