Regjering dømt for ærekrenkelse

For to år siden sendte Orbán-regjeringen ut et spørreskjema til alle Ungarns husstander, der det framkom påstander som nå slår tilbake på regjeringen:

Ungarsk Høyesterett fastholder en dom i Budapest som fastslår at regjeringen har ærekrenket den ungarske Helsingforskomiteen.

Helsingforskomiteen og mange andre har anklaget rettsvesenet i Ungarn for ikke å være uavhengig fra landets politiske myndigheter, men har ikke desto mindre gitt Orbán en spesiell straff:

Foruten en erstatning på 2 millioner forint (60.000 kroner), ble regjeringen pålagt å ha liggende en meddelelse om at den har ærekrenket Helsingfoskomiteen synlig på sin hjemmeside i 30 dager.

Slik ser kunngjøringen ut:



REGJERINGSSIDEN: Slik ser erklæringen den ungarske regjeringen i 30 dager må ha synlig på sin hjemmeside ut.

– Regjeringen burde ikke lyve om oss



I erklæringen framgår det at påstander i spørreskjemaet som ble sendt ut til befolkningen om at Helsingforskomiteen som ledd i det regjeringen kaller «Soros-planen» støtter lovbrytende immigranter og ønsker å gi dem mildere straff enn

andre.

«Soros-planen» viser til milliardinnsatsen den ungarskfødte spekulanten og milliardæren George Soros yter til organisasjoner i Europa som arbeider for demokrati og liberale holdninger.

Les også: George Soros har kartlagt politikerne i EU-parlamentet

Mye av støtten fra Soros organiseres via organisajonen Open Society, som blant annet finansierer Helsingforskomiteens store stab i Ungarn.

ABC Nyheter har tidligere omtalt at en lekket, intern rapport fra Open Society viser at organisasjonen kartlegger europeiske politikeres holdninger.

– Vi er fornøyde med dommen. Men det ville selvsagt vært enda bedre om regjeringen ikke løy om oss, skriver Helsingforskomiteens advokat Gábor Győző i en pressemelding.

Uviss skjebne for Fidesz i europeiske EPP

Orbáns regjeringsparti Fidesz er for øvrig i hardt vær i den europeiske organisasjonen for kristenkonservative partier, EPP, som både de, Høyre og KrF tilhører.

Sterk misnøye med Fidesz blant mange EPP-medlemmer, blant dem de to norske partiene, førte til at Fidesz i mars 2019 gikk med på å bli suspendert mens en «vismannsgruppe» på tre personer skulle utrede deres forhold til EPP.

Et vedtak var ventet på EPP-kongressen i fjor høst, så på et EPP-møte som åpnet i Brussel mandag.

Men det ser ut til at det ikke lykkes å komme til noen konklusjon.

– Det er ikke lagt på bordet noe forslag om Fidesz og saken står ikke på dagsorden, forteller rådgiver i Høyres stortingsgruppe, Alexander Zlatanos Ibsen, til ABC Nyheter på telefon fra møtet.

– Vismannsgruppen har ikke levert noen rapport. Ledelsen har sondert hva medlemmene mener, og funnet ut at det ikke er flertall for noe forslag, verken eksklusjon eller å tilbakekalle suspensjonen, legger han til.

– Etter alt å dømme fortsetter suspensjonen, men trolig vil noen ytre forventninger til Fidesz på dagens møte, sier Zlatanos Ibsen.

Orbán til ytre-høyremøte i Roma

Selv reiser statsminister Viktor Orbán, som på grunn av suspensjonen ikke får møte opp hos EPP, videre til Roma.

Der skal han tirsdag opptre på et stormøte blant dypt konservative nasjonalistiske ledere, blant dem det italienske Lega-partiets leder Matteo Salvini, representanter for spanske Vox og andre nasjonalkonservative krefter.