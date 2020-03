– Det vi prøver, er å stoppe den globale oppvarmingen, og metan bidrar faktisk til mye mindre av landbrukets bidrag til temperaturøkning. Dette

har vært kjent i mange år, fordi metan oppfører seg veldig forskjellig fra CO 2 .

Det sier den anerkjente britiske klimaforskeren Myles Allen i dette BBC-klippet.

Allen har blant annet hatt en ledende rolle i FNs klimapanel.

Han har sammen med en av Norges fremste klimaforskere, Jan S. Fuglestvedt ved CICERO Senter for klimaforskning i Oslo, og andre forskere nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Nature med overraskende konklusjon for folk flest, om et tema som en tid har vært diskutert i forskerverdenen:

Klimavirkningen av metan blir feilaktig beregnet i målestokken FN, EU og Norge benytter, på en måte som overdriver oppvarmingseffekten av konstante, årlige utslipp av klimagassen metan.

Metan forsvinner, CO 2 forblir



Kort fortalt beregnes menneskeskapte utslipp av metan og andre klimagasser som såkalte CO 2 -ekvivalenter. Man regner om gassens evne til å skape

temperaturøkning sammenliknet med karbondioksid, CO 2 . Metan er 28 ganger så potent som CO 2 , og framstår med rette som en kraftig klimagass.

Men - det er et men, som forskerne påpeker i Nature-artikkelen, at metan i atmosfæren brytes ned etter 10-12 år, mens alle de årlige utslippene av CO 2 hoper seg opp i atmosfæren i overskuelig framtid, fordi denne gassen er stabil.

Likevel later den gjeldende beregningsmåten som om også all metanen forblir i atmosfæren i 100-årsperspektiv, noe den altså ikke gjør.



Dermed kan metanutslippene fra husdyr som blir til klima-utskjelt rødt kjøtt, altså storfe, sau og geit, og andre metanutslipp fortone seg som enda verre enn de er.



– Problemet bøndene står overfor

– Metan er en kort-livet forurensning. Den har en levetid på ti år, som er mye, mye kortere enn nitrogenoksider og CO 2. Av den grunn, hvis du har en gård der metanutslippene går sakte ned, la oss si 10 prosent i løpet av 30 år, har de metanutslippene faktisk ingen virkning på den globale temperaturen, sier Myles Allen.

– Problemet bøndene står overfor, er at beregningsmetodene vi bruker ikke reflekterer det. Derfor ønsker vi diskusjon om det er riktig overfor drøvtygger-sektoren, sier Allen til BBC.

Foreslår ny metode



NYE METAN-TANKER: Klimaforsker Jan S. Fugletvedt. Foto: CICERO Senter for klimaforskning

– Hvilken betydning har framstillingen dere gir i Nature om at metan ikke akkumuleres lenge i atmosfæren slik CO 2 gjør, for diskusjonen om utslipp og utslippskutt fra jordbruket, Jan. S Fuglestvedt, forskningdirektør ved CICERO?

– Den måten å regne på gjenspeiler bedre og mer presist av påvirkningen av metan på den globale temperaturen, enn gjeldende, gamle metode. Dagens metode er innarbeidet, men har vært omdiskutert lenge, sier Jan S. Fuglestvedt til ABC Nyheter.

Han i tillegg en av lederne i den vitenskapelige koordineringskomiteen i FNs klimapanel og

har en rekke andre verv innen klimaforskning.

– Vi har kommet med et forslag til en ny måte å følge en utslippsutvikling på, og se hvordan den påvirker temperaturen, legger han til.

Vil ikke trekke rask kjøtt-konklusjon



– Betyr det at å slippe ut samme mengde metan år etter år ikke gir temperaturøkning?

– Har man konstante eller svakt avtagende metanutslipp, er temperaturvirkningen omtrent konstant. Metanutslipp har fra før gitt en betydelig oppvarmingseffekt, men gir da ikke ytterligere økende temperaturer. Denne måten å regne på gir mer fokus på forskjellen til CO 2 , som

akkumuleres i atmosfæren.

– Det er ikke ekvivalent å regne om metanutslipp til CO 2 -ekvivalenter på den tradisjonelle måten hvis vi er opptatt av temperatureeffektene over tid, fortsetter Fulgestvedt.

– Endrer denne tankegangen hvor skadelig man skal anse rødt kjøtt å være for klimaet?

– Jeg syns ikke det går an å trekke en så rask konklusjon. Den gir et mer nyansert bilde av de ulike bidragene og mulighetene. Dette er bare en komponent i avveiningene som må gjøres. Den viser til hvordan økning i utslipp fra kjøttproduksjon bidrar til oppvarming, og hvordan reduserte utslipp

kan redusere oppvarmingen vi har skapt i dag, svarer Cicero-forskeren.

– Kan ha redusert temperaturøkningen



I 2018 sto jordbruket for 8,6 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge. Mesteparten skyldtes metan ifølge de offisielle beregningene i Norges innrapportering av klimautslipp, målt i de tradisjonelle C0 2 -ekvivalentene. Metan skal da ha stått for utslipp av 2,63 millioner CO 2 -ekvivalenter.

Men hva da, hvis det er som forskerne kommer fram til i Nature, at det er endringer i metanutslippene som gir sterkere eller svakere oppvarmingseffekt?

– Antall storfe i Norge har ifølge SSB gått ned fra 933.698 i 2005, til 872.955 i 2019. Betyr det at den norske bondestanden har bidratt til avkjøling av kloden?



– Hvis det er færre storfe i Norge og lavere utslipp, kan man ha bidratt til å redusere temperaturøkningen, etter å ha vært med på å øke den. Nå som vi har ambisiøse mål i Parisavtalen, trenger vi å vurdere alle muligheter.

Miljøsjefene glad for dagens metode



Hva mener så ledelsen i Klima- og miljødepartementet om disse tankene om at metan blir feilberegnet?

POLITISK LEDELSE: Statssekretær Mathias Fischer (V) i Klima- og miljødepartementet er tilfreds med dagens måte å beregne alle klimagasser på i form av CO2-ekvivalenter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Det er riktig at metan er kortere tid i atmosfæren enn CO 2 , men den har mye sterkere effekt som klimagass. Fordi ulike klimagasser har ulik effekt, er det laget et system som omregner alt til såkalte CO 2 -ekvivalenter. Det gjør det mulig å se klimapolitikken under ett, men det vil alltid være noen som mener at regnestykket burde vært annerledes », skriver statssekretær Mathias Fischer (V) på spørsmål fra ABC Nyheter.

Han mener dette er en diskusjon for fagfolk, ikke politikere.

«Jeg stoler fullt ut på fagfolkene, og jeg er glad for at vi globalt har samlet oss rundt ett system for rapportering. Til syvende og sist er det enkelt. Metan er en farlig og ødeleggende klimagass, og vi må jobbe sammen globalt for å stanse klimaendringene.», skriver Fischer.

– Metan akkumuleres ikke

Hvor stort gjennomslag har så Jan S. Fuglestvedt og hans koller for tanken om å forkaste dagens målestokk, CO 2 -ekvivalenter, blant kolleger, i offentlige utredninger og i FN-systemet?



– Arbeidet har skapt diskusjon. Eksisterende metode er veldig innarbeidet i rapportering av utslipp. Neste rapport fra FNs Klimapanel kommer neste år og den vurderer kunnskapsstatus på feltet.

– Kan man konkludere med at jevne metanutslipp ikke øker den globale temperaturen?

– Hvis man holder metanutslippene omtrent konstant, er det ikke en akkumulerende effekt slik som med CO 2 . Det er derfor det er så vanskelig å sammenlikne de to. Det er grunnleggende forskjellige gasser. Da blir det problematisk og upresist å snakke om ekvivalenter når de virker så ulikt over tid.

– Er det akkumulering av klimagasser i atmosfæren som skaper temperaturstigning?

– Ja, mengden CO 2 bygger seg bare opp i atmosfæren. Metan har også økt i atmosfæren. Også metan er en meget viktig drivhusgass.

Litt mindre metanutslipp fra norske gårder



Ifølge Norges innrapportering av klimagassutslipp til FN, er ikke norsk jordbruk blant dem som har bidratt til å øke metanbeholdningen i atmosfæren.



Utslippene har gått ned fra 2,71 millioner CO2-ekvivalenter i 1990, til 2,63 millioner i 2018.