– Det er vel bedre avlinger. Jeg har ingen annen forklaring.



Det sier Per Isingrud i Ullensaker til ABC Nyheter om økningen i produksjonstilskudd han fikk fra staten fra 3.847.970 kroner i 2019, til 4.637.411 i år, en vekst på hele 20,5 prosent.

Tallet framgår av Landbruksdirektoratets liste over utbetalinger av produksjonstilskudd til hvert enkelt gårdsbruk, som ble lagt ut torsdag ettermiddag.

Isingrud med sin årlige produksjon på rundt regnet 1000 tonn jordbær pleier gjerne å ligge på topp der. På det meste i sesongen sysselsetter han 400 personer - alle utlendinger.

Produksjonstilskuddene utgjør en viktig del av de økonomiske virkemidlene i jordbruksoppgjøret, og utgjør i alt 9 milliarder kroner i år. I tillegg kommer støtte til ferie- og sykeavløsere til landets bønder på 1,2 milliarder.

I tillegg til produksjonstilskudd basert på areal og andre faktorer, betaler staten ut noe i pristilskudd avhengig av produsert mengde.

Sylvi Listhaugs landbruks-vri til de store



For få år siden, før Solbergregjeringen kom til makta, mottok Per Isingrud bare 400.000 kroner i produksjonsstøtte. Den gangen var det tak for hvor mye statsstøtte ett enkelt bruk kan få.

Men så kom Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug i posisjon som landbruks- og matminister. Hun fikk med støtte fra KrF i Stortinget flertall for en av de største omleggingene i norsk landbrukspolitikk de siste tiårene:

Fjerning av mange av begrensningene i tilskudd til store bruk, og en stor omfordeling av statlige midler fra små og store gårdsbruk, til de aller største.

– Før fikk jeg tilskudd bare for noen få mål. Nå får jeg for hele arealet, og alle tonnene, bemerker Per Isingrud.

Store summer øker raskt



Og utviklingen går fort. I februar 2015 fikk de største bær- og fruktprodusentene «kun» 1 million i produksjonstilskudd.

Men allerede da kunne ABC Nyheter notere at Listhaug hadde fått til en 32-dobling av statstilskuddet til de aller største.



På 2. plass på lista over de største mottakerne av produksjonstilskudd står Jamtsve/Hanemo Samdrift DA i Namdalseid, i år som i fjor.

De driver med økologisk mjølkeproduksjon, kjøttfe og korn, og fikk økt sin utbetaling fra 3,5 til 3,9 millioner kroner.

I år har Brødrene Freberg DA i Hvasser, som blant annet er storprodusenter av asparges, kapret 3. plassen fra Lundstad Grønt på Østre Toten. 3. plassen gir 3,7 millioner, mens Lundstad Grønt på 4. plass går ned fra 3,4 millioner i tilskudd i 2019, til 2020 nå.