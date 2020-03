Helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen (Frp) ble den første coronasmittede representanten på Stortinget. Bruun-Gundersen tror hun ble smittet på et arrangement i Oslo.

12. mars gikk Frp-politikeren i isolasjon i sitt eget hjem i Arendal.

Søndag kveld la imidlertid Bruun-Gundersen ut et bilde og en melding på Facebook. Der skrev hun at hun hadde valgt å ta seg en kjøretur, selv om det ikke er lov grunnet isolasjonstiden. Frp-politikerens isolasjonstid gikk ut noen timer senere – ved midnatt mandag.

Til ABC Nyheter sier Frp-politikeren at hun var lei av å sitte isolert.

– Jeg tok meg en liten kjøretur ut i Arendal tre timer før karantenetiden hadde gått ut. Etter å ha vært 16 dager isolert ønsket jeg å se noe annet enn de samme veggene, sier hun.

– Rampestrek



For personer som har vært smittet kan hjemmeisoleringen opphøre syv dager etter symptomfrihet.

Denne meldingen la Åshild Bruun-Gundersen ut på sin Frp-konto på Facebook. Foto: SKjermdump

– Jeg har ikke hatt symptomer de siste syv dagene og kan trygt si at jeg ikke smittet noen på kjøreturen i går, sier hun.

– Hva tenker du om signaleffekten, når du selv bryter isolasjonen når det ikke er lov?

– Jeg har fulgt alle regler og råd til punkt og prikke, det er viktig for å unngå smittespredning. Men jeg har vært frisk i en uke nå og trengte virkelig å komme meg litt ut for å se noe annet. Det føltes litt ut som en rampestrek, men samtidig var det bare timer før karantenen gikk ut, hvis man i det hele tatt kan vite sånn på timen.

Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Espen Gamlund, mener det er viktig at innbyggerne følger rådene fra helsemyndighetene.

– Alt dette med karantene og isolasjon er en ny situasjon som vi ikke har vært borti. Det er nye spilleregler. Vi må tenke nytt om hva som er lov og ikke tillatt. Har man isolasjon er det tydelig hva som er lov. Det er en pris du betaler, men gevinsten er såpass for samfunnet. Det er en pris du må være villig til å betale.

– Ekstremt uklokt



Frp-politikeren forteller at isolasjonstiden var tung, og at hun ikke angrer på kjøreturen.

– Når jeg bor til slik som jeg gjør er det ikke stor fare for at jeg møter store folkesamlinger eller noe. Det var deilig å komme seg litt ut, sier hun.

Gamlund reagerer på at Frp-politikeren, som er helsepolitisk talsperson, brøt isolasjonen og la ut bilde av det på Facebook.

Espen Gamlund er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han reagerer på at helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, brøt isolasjonen. Foto: Privat

– Det er enda verre, hun har da mulighet til å påvirke en god del andre. Hun burde tie om hun først bryter. Det er ekstremt uklokt.

– Er det formildende at det bare var en kjøretur?

– Hva om bilen stopper og du må ha hjelp. Da risikerer du å påføre andre smitte og i verste fall død. Det er viktig at alle følger rådene fra myndighetene og ikke begynner å bruke eget skjønn. Bare hør på det helsemyndighetene sier, og ikke still spørsmål ved det.

– Kinas grep er ikke noe for oss



Norge har innført en rekke strenge tiltak for å forhindre smitte av coronaviruset Covid-19.

Han mener Kinas beslutning, som å stenge ned hele Wuhan, ikke er en løsning for Norge.

– Vi kan kjøre Kina sin versjon, eller Norges versjon som er basert på tillit. Vi skal ut av denne krisen en gang. Da er det verdifullt å beholde det liberale samfunnet vi har hatt. Nå må hver enkelt overholde myndighetenes regler for at man ikke må ty til strammere tiltak.

– Kinas grep er ikke noe for oss. Jeg har tillit til at norske myndigheter tror på oss, og at vi har tillit nok til å høre og følge rådene myndighetene kommer med.