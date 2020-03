– Israel har de siste 13 årene holdt Gaza i økonomisk kvelertak, angrepet flere sykehus og hindret innførsel av viktig medisinsk utstyr. Dette er uakseptabelt under enhver omstendighet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes og legger til:

– Men å opprettholde kvelertaket på Gazas helsevesen under coronaepidemien er en helt grotesk forbrytelse.

–Vårt krav til Solberg-regjeringa er enkelt: gi klar beskjed til Israel om å fjerne alle restriksjoner som rammer Gazas helsevesen og hindrer innførsel av medisinsk materiell.

Moxnes viser til en FN rapport som oppsummerer at Israel bare i 2014 angrep 17 sykehus, 56 helsesentre og 45 ambulanser og drepte 16 helsearbeidere og skadet 83.

Gaza - tryggest i verden?



Israel opphevet sin okkupasjon og forlot Gaza for 15 år siden. Men Gazas befolkning er inneklemt av Israel og Egypt i et av verdens tettest befolkede områder. Heller ikke kysten er en åpning. Kommer fiskebåtene fra Gaza lenger ut enn Israel bestemmer, blir de angrepet av krigsskip

Israel kontrollerer import og eksport til og fra Gaza og legger restriksjoner på alle varer som kan brukes til militære formål, noe veldig mye kan. Det kan ramme også utstyr til helsevesenet.

Lenge håpet man at Gaza under blokade var så avsondret at coronaviruset ikke spredde seg inn dit. Det ble sagt at Gaza var det tryggeste stedet i verden. Men tidligere i måneden brakte to menn som hadde vært i Pakistan, viruset inn også dit.

Noe mer enn en naturkatastrofe

CORONATILTAK: Folketomme gater i Gaza med nesten 2 millioner innbyggere på noen få kvadratkilometre. Også her tas det tiltak for å begrense spredningen av coronavirus. Foto: Hatem Moussa / AP/NTB scanpix

Jerusalem Post skriver at Gaza innførte en blokade etter at Hamas tok makta i denne innesperrede enklaven i 2007. Det har redusert tilgangen til drivstoff, elektrisitet og medisinske forsyninger betraktelig.

Det er tvilsomt at den medisinske infrastrukturen er i stand til å håndtere en corona-krise, skriver avisa.

Samtidig ber røster i Israel om at Hamas i stedet for å drive terror mot Israel, skal arbeide for helsa til sine egne innbyggere.

– Om Gazas befolkning rammes ekstra hardt av coronaepidemien, er det ingen naturkatastrofe alene, men også et resultat av den israelske okkupasjonsmaktas umenneskelige politikk. Og av vestlige regjeringers feighet, anklager Moxnes.

– Dette må Solberg-regjeringa tørre å nei til, sier han.

– Du sier okkupasjonsmakt, men Israel har jo for lengst opphevet sin okkupasjon av Gaza?

– Det er en etablert betegnelse. Gaza regnes også som okkupert på grunn av blokaden, svarer Moxnes.

Rødt-lederen påpeker at Israel definerer viktig medisinsk utstyr som såkalt «flerbruksutstyr» ("dual use" på engelsk) og bruker dette som påskudd for å nekte eller forsinke innførsel etter eget forgodtbefinnende.

Ifølge Jerusalem Post hadde Gaza bare halvparten av medisinene de skulle hatt ved årets inngang.

Samleside: Siste nytt i kampen mot viruset

– USAs sanksjoner svekker helsevesen



Bjørnar Moxnes og Rødt har dessuten et ønske for andre deler av verden også.

– Vi krever at Solberg-regjeringen følger anbefalinga fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, og ber om stans i alle økonomiske sanksjoner som rammer andre lands helsevesen og den internasjonale kampen mot Koronaepidemien.

– USAs bruk av illegitime sanksjoner uten FN-vedtak har kommet fullstendig ut av kontroll og rammer på det meste opp mot 40 prosent verdens befolkning, sier Moxnes.

Ifølge ham rammer amerikanernes politisk motiverte sanksjoner for å tvinge gjennom regimeskifte flere steder i verden, nasjonale helsevesen og flere titalls millioner uskyldige innbyggere i en rekke land med voldsom kraft.