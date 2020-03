FHI vil teste folk for antistoffer

Nylig ble laboratorietester for måling av antistoffer godkjent for diagnostisk bruk.

– Både ved FHI og andre laboratorier i Norge er man allerede denne uken i gang med å bestille slike tester. Det vil ta noe tid før testene er ferdig utprøvd, kvalitetssikret og klare for å ta i bruk, men dette arbeidet vil nå prioriteres høyt flere steder, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved FHI til NTB.

Måler immunrespons

Testene påviser ikke selve viruset, men måler kroppens immunrespons mot viruset i form av antistoffer. Testene kan imidlertid ikke brukes til å utelukke at pågående luftveissymptomer skyldes covid-19.

– Men testene vil være svært nyttige for å avgjøre om personer har gjennomgått infeksjon, og de kan dermed brukes til få oversikt over hvor mange som faktisk har hatt covid-19, og til å følge den videre utviklingen av epidemien, sier Kran.

NTB har foreløpig ikke fått svar på spørsmålet om hvem som i første omgang vil bli testet for antistoffer.

Falsk trygghet

Kran advarer imidlertid mot at testene kan gi falsk trygghet. Forskerne er heller ikke helt sikre på om man faktisk blir immun når man først har vært smittet med coronaviruset, og i så fall hvor lenge kroppens forsvarsverk varer.

– Selv om testene måler antistoffer som viser gjennomgått infeksjon, er det ikke gitt at de antistoffene som måles, korrelerer med beskyttende immunitet, sier overlegen.

Minner om hiv-test

I forrige uke meldte tidsskriftet MIT Technology Review om at et forskerteam fra Icahn School of Medicine hadde funnet ut hvordan man kan teste for om folk har hatt coronasykdommen.

– Testen leter etter antistoffene som coronaviruset etterlater seg i folks blod og ligner på den mest vanlige testen som benyttes for å teste for hiv, ifølge tidsskriftet.