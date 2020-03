Montmartre i Paris er plutselig frosset fast i 1941

Coronaviruset setter sitt preg på byer og samfunn over hele verden. Folketomme gater, lukkede dører og stillhet setter sitt umiskjennelige preg på steder som for bare få uker siden var fulle av mennesker.

Det føles litt som å ha havnet midt i en film.

Men få steder passer den beskrivelsen like godt som i bydelen Montmartre i Paris. Her var et filmteam i gang med å spille inn en storfilm om Andre verdenskrig, da den franske regjeringen forrige uke plutselig valgte å stenge landet helt med 16 timers varsel.

Det var ikke nok tid til å fjerne scenografien til filmen.

Dermed er flere gater i Montmartre-kvartalet nå frosset fast i 1941, med krigspropaganda og sosialistiske plakater opphengt på veggene – og flere butikkfasader satt tilbake til krigens dager, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Som om ikke en karantene er desorienterende nok, så ble kvartalet mitt brukt til et filmsett da lockdownen rammet oss. Nå er hele blokken frosset fast i 1941, skriver Tim Mc Inerney på Twitter.

Tweet fra Tim Mc Inerney i Montmartre i Paris. Foto: Twitter

Ifølge Reuters er det filmen Adieu Monsieur Haffmann som skal spilles inn i den populære bydelen. Filmen handler om den jødiske gullsmeden Joseph Haffmann som tvinges til å gjemme seg for nazistene idet nazistene okkuperer den franske hovedstaden under andre verdenskrig.

Filmen skal etter planen ha premiere i januar 2021.

Du kan se flere bilder av et Montmartre frosset fast i tid i bildekarusellen øverst i artikkelen.

