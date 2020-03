EU viste muskler da deres fire presidenter ble med den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis på befaring til den hardt pressede greske grensa mot Tyrkia.

På en pressekonferanse like etterpå tirsdag ettermiddag, kom flere av dem med dårlig skjult kritikk av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan beslutning om «å åpne dørene» for migranter og flyktninger som vil til EU.

Lørdag sa Erdogan at 18.000 migranter hadde samlet seg på Tyrkias grense til EU siden fredag, ifølge NTB.

Trass i avtalen med EU om å holde dem tilbake i Tyrkia, har Erdogan latt dem marsjere mot EUs yttergrenser i Bulgaria og Hellas.

Der har det de siste dagene vært dramatiske sammenstøt mellom grupper av migranter som prøver å bryte gjennom grensegjerdet, og de greske grensevaktene. Og alarmen har gått i hele Europa.

– De som prøver å utfordre Europas enhet, vil bli skuffet. Nå er tiden inne for samordnet handling og kjølig hoder. Tyrkia er ikke vår fiende, og folk er ikke midler til å oppnå politiske mål, sa kommisjonspresident Ursula von der Leyen.

Mot Tyrkia og gratispassasjerer



– Denne regjeringen sender et klart signal om at migranter ikke skal få bli brukt som politisk middel, sa verten, Hellas’ statsminister Kyriakos Mitsotakis.

– Trusselen om å sende hundretusener av migranter, som brikker i et spill, mot våre grenser har blitt gjennomført, men ikke virket. Vi har bevist at vi er i stand til å forsvare våre grenser, og vi vil fortsette med det, fortsatte han.

Siden mandag skal gresk politi og greske grensevakter ha hindret over 5000 migranter i å ta seg ulovlig over grensen fra Tyrkia.

Mitsotakis kom også med et spark internt til EU, som ikke har vært i stand til å hente ut nok av de mange migrantene og asylsøkerne som sitter i kummerlige leire i Hellas.

– Det at vi er i stand til å passe våre grenser, betyr ikke at vi ikke må komme til et kompromiss om å endre dagens asylpolitikk. Vi har ikke brukt tiden siden forrige migrantkrise klokt. Vi må demonstrere rettferdig byrdefordeling. Vi har ikke råd til å ha så mange gratispassasjerer som overlater ansvaret til de landene som ut fra geografi ligger i første linje, sa han under pressekonferansen.

GRENSEPOSTEN: EU-toppene besøkte tirsdag denne grenseposten mot Tyrkia, Orestiada. Foto: Den europeiske union

Norge vil bidra med folk



Ursula von der Leyen ser Erdogans frislipp av migranter som et politisk virkemiddel.



– Jeg vil uttrykke medfølelse med migranter som har blitt lokket inn i denne situasjonen, sa hun.



– Vår førsteprioritet er at orden blir opprettholdt på Hellas’ grenser. Frontex er klar til å utplassere grensevakterr, skip og helikoptre, la hun til.

EUs grensevaktbyrå Frontex har også lovet å komme med en krisestyrke til Hellas.

Her deltar også Norge, som ikke er medlem i EU, men er tilsluttet grenseavtalen Schengen og Dublinavtalen om håndtering av asylsøkere.

– Norsk politi har en nasjonal beredskapsstyrke som kan utføre tjeneste i regi av Frontex, og er forberedt på å ivareta våre internasjonale forpliktelser, opplyser beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en epost på spørsmål fra ABC Nyheter.

Foreløpig gjelder anmodningen fra Frontex teknisk utstyr som fartøy, helikopter, fly, og kjøretøy.

– Behovet for personell og kompetanse vil bli formidlet til medlemsstatene etter hvert som de operasjonelle tiltakene i Hellas besluttes. Norsk politi vil kunne bidra med personell når en anmodning fra Frontex kommer, og antallet vil i utgangspunktet være mellom fem og åtte personer. Dette bidraget kommer i tillegg til de tre-fire tjenestepersonene fra norsk politi som allerede er stasjonert i Hellas.