Søndag kveld ba Hellas om rask krisehjelp fra grensevaktbyrået Frontex i den dramatiske situasjonen som har oppstått ved grensa mot Tyrkia. Og svaret kom fra administrerende direktør Fabrice Leggeri mandag:

Vi kommer med en rask grense-intervensjon til Hellas' yttergrenser.

Det kan bety at også Norge vil bli bedt om å sende grensevakter til Hellas i den opphetede situasjonen som er oppstått.

Norge og de øvrige medlemslandene i EU og Schengen-avtalen avholder tirsdag et styremøte, der saken selvsagt kommer opp, opplyser pressemedarbeider Chris Borowski ved Frontex til ABC Nyheter.

Får fem dager på seg



Grunnen til nødropet fra Hellas er det voldsomme presset fra tusener av migranter i Tyrkia som strømmer mot grensa for å komme inn i Hellas.

Det skjer etter at den tyrkiske president Erdogan åpnet opp for at millioner av flyktninger og migranter i landet får slippe ut i retning Europa.

Chris Borowski opplyser at Frontex akkurat nå diskuterer en plan for operasjonene en slik internasjonal styrke skal delta i, med greske myndigheter.

Så snart planen er klar, vil Frontex gå ut med hvor mange grensevakter som skal sendes og oppfordre medlemslandene til å komme med sine bidrag. Deretter har landene fem dager på seg til å skaffe personellet.

Frontex arbeider med å opprette en egen permanent styrke, men har nå 1500 personer fra samtlige medlemsland i beredskap.

– Det er fra denne beredskapsgruppa Frontex vil innkalle mannskaper. Men de som er i beredskap utgjør forskjellige kapasiteter, og innkallingen vil gjelde den type mannskap operasjonsplanen tilsier, fortsetter Frontex-representanten.

– Ekstraordinær situasjon



– Gitt den raske utviklingen i situasjonen ved Hellas' yttergrenser til Tyrkia, er min avgjørelse å akseptere en rask grense-intervensjon som Hellas ber om, sier Frontex-sjef Leggeri i en pressemelding mandag.

– Det er i Frontex sitt mandat å bistå medlemsland som står overfor en ekstraordinær situasjon og ber om akutt støtte i form av grensevakter og utstyr fra alle EU-land og assosierte Schengen-land, sier han.