Norsk hjelpeorganisasjon trekker frivillige fra flyktningleir etter angrep

Mandag kveld skrev hjelpeorganisasjonen Dråpen i havet på Facebook at de har tilbudt alle sine frivillige å forlate den greske øya Lesvos. Det skjer etter at en voldelig gruppe angrep tre biler med 15 frivillige fra Norge og andre land med steiner, køller og stokker søndag kveld, ifølge generalsekretær i Dråpen i havet, Trude Jacobsen. Hun sier gruppen var høyreekstreme.

– Våre folk måtte søke tilflukt før de klarte å komme seg trygt tilbake til leilighetene sine. Situasjonen oppleves som uoversiktlig og utrygg. Det har vært flere lignende episoder den siste tiden. Vi kan ikke jobbe i områder hvor det utøves vold. Vi må vite at det er trygt for våre feltarbeidere før vi kan gjenoppta arbeidet, sier Jacobsen til ABC Nyheter.

Dråpen i havet jobber med å hjelpe mennesker på flukt, og er tilstede i flere flyktningleire i Hellas. De har over lengre tid jobbet i den overfylte Moria-leiren på Lesvos. Nærmere 20.000 mennesker bor i og utenfor leiren, som er bygget for cirka 3000 mennesker.

– Det jeg frykter aller mest er konsekvensene for de 20.000 menneskene som bor i Moria. Nå er situasjonen slik at ingen hjelpeorganisasjoner kommer seg til leiren. Alle veiene er stengt og blokkert av voldelige grupper. Det er ikke lenger noen klinikk som er åpen, og ikke noe tilbud for de som bor der i leiren, sier Jacobsen.

UDI: Norge er ikke klar for ny asylsøkerbølge

– Overmannet av hundretalls fascister i sort

Fotograf Knut Bry har reist frem og tilbake som frivillig i Hellas siden 2016. Den siste vinteren har han brukt mye tid i Moria-leiren for å dokumentere forholdene der, som han sier har blitt klart forverret.

Søndag tilbragte han hele dagen i leiren for å ta portrettbilder av barn til et kunstprosjekt. På vei hjem ble bilen hans angrepet.

– Da klokken nærmet seg 19, skulle vi prøve å kjøre ut fra Moria. Alle veier var stengt, men vi fant en vei gjennom skogen og ut på hovedveien. Jeg hadde med meg tolken min fra Irak i bilen, og fire beboere i Moria. På hovedveien ble vi overmannet av et hundretalls fascister i sorte klær, og slo løs på bilen med trestokker og rev oss ut av bilen, forteller Bry til ABC Nyheter.



Han forteller at han ble dratt langs veien og sparket, og at bagen hans med kameraet og alle bildene ble stjålet.

– Heldigvis slapp jeg unna de verste skadene. Det varte kanskje i 10-15 minutter. Alt gikk veldig fort. Til slutt kastet de meg tilbake i bilen, og jeg kjørte i all hast tilbake til øy-hovedstaden Myrtelini. Bilrutene var knust, så jeg måtte ligge sidelengs for å se veien.

Slik så bilen til Knut Bry ut etter angrepet. Foto: Knut Bry

De andre passasjerene forsvant til fots. Tolken møtte han igjen i Myrtelini senere.



– Han hadde blitt banket opp, men klarte likevel å løpe hele veien til Myrtelini.



Bry anmeldte forholdet til politiet da han ankom byen, men de ønsket ikke å ta den ødelagte bilen hans i øyesyn.

Fotografen forteller at demonstranter og høyreekstreme grupper angriper hjelpeorganisasjoner og ideelle organisasjoner i et forsøk på å hindre dem i å hjelpe flyktninger og migranter som ankommer øya.

Mens hjelpeorganisasjoner trekker sine frivillige fra øya Lesvos, blir Knut Bry værende.

– I går var det nye demonstrasjoner. En gruppe gikk rundt i gaten og knuste bilvinduene på alle bilene som ikke var Lesvos-registrert. Det er usikre tilstander, sier Bry.

Han oppholder seg i en liten camp på en annen del av øya enn Moria.

– Det er for farlig å dra tilbake til Moria foreløpig. Det kan bli ganske dramatisk i leiren uten legehjelp og forsyninger. Jeg anser dette for å være Europas skyld, som har sittet og sett på situasjonen eskalere. De kunne ha handlet for et år siden, og unngått dette.

– Barna trenger noe som ligner på et hjem

Klinikken i Moria-leiren ble stengt søndag ettermiddag. Tidligere har to senter med tilbud om undervisning og aktiviteter for barn blitt stengt. Ifølge Dråpen i havet bor det 7000 barn i leiren, 1000 av dem er enslige mindreårige.

– Jeg er veldig bekymret for hva som vil skje med barna i leiren, kanskje spesielt for de enslige mindreårige. Barn skal ikke måtte vokse opp i en leir under slike forhold. De trenger omsorg, skolegang og noe som ligner på et hjem. Hellas har bedt Europa og Norge om hjelp, men får lite respons. Her er så mange barn som blir ødelagt. Verden må trå til før det er for sent for disse barna, er generalsekretær Trude Jacobsens tydelige oppfordring.

Torsdag forrige uke kunngjorde Tyrkia at de åpner sine grenser mot Europa for flyktninger og migranter. Det har fått tusenvis av mennesker til å sette kursen mot Hellas og Bulgaria i håp om at de skal kunne ta seg inn i EU, og få oppholdstillatelse i europeiske land.

Hellas vil ikke åpne sine grenser, og har satt inn væpnede styrker for å hindre flyktninger i å krysse grensen fra Tyrkia. De har blant annet tatt i bruk tåregass for å presse dem tilbake. Flere journalister meldte mandag at en flyktning ble skutt og drept da han forsøkte å ta seg fra Tyrkia til Hellas. Greske myndigheter avviser opplysningene.

EUs grensebyrå Frontex, hvor også Norge bidrar, har vedtatt å sende en utrykningsstyrke for å bistå Hellas med å håndtere det voksende antallet migranter og flyktninger på grensa.

Rundt 13.000 migranter og flyktninger har samlet seg langs Maritsa-elven på grensen mellom Tyrkia og Hellas etter at Tyrkia åpnet grensene, i håp om å ta seg inn i Europa, melder nyhetsbyrået AP. Foto: Emrah Gurel / AP/NTB scanpix

Går ikke busser til Moria

Tross stengte grenser inn til Hellas, og økt tilstedeværelse av grensepoliti, øker flyktningstrømmen fra Tyrkia.

Blant annet har antall båter med flyktninger og migranter fra Tyrkia til den greske øya Lesvos økt. Søndag kom det 22 båter med i alt 896 mennesker til øyene Lesvos, Chios, Samos, Kastelorizo og Farmakonisi, ifølge den norske frivillige organisasjonen Aegean Boat Report. Elleve av dem kom til Lesvos.

Nyankomne flyktninger på Lesvos blir ikke kjørt i busser til Moria-leiren slik de pleier, fordi veiene er stengt av voldelige grupper.

– De er plassert midt i sentrum av øy-hovedstaden Myrtilini. Der er det nå over 500 personer som ikke har noen ting, som bor på gata. De har også fått beskjed om at de ikke får muligheten til å registrere seg som asylsøkere i Hellas på en måned, sier Trude Jacobsen.

Migranter og flyktninger som har kommet i land i Lesvos har ikke noe sted å gjøre av seg, og venter i havneområdet i øy-hovedstaden Myrtilini. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP/NTB scanpix

Hellas statsminister kunngjorde søndag at de ikke vil ta imot nye asylsøknader på en måned. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier Hellas ikke har lovlig adgang til å suspendere asylsøknader når landet nå prøver å stanse tusener av flyktninger, og ber landet behandle flyktningene humant.

Stor lokal misnøye med planlagt, ny leir

Situasjonen har vært spent på Lesvos over lengre tid, blant annet fordi myndighetene planlegger å bygge en ny leir for asylsøkere på øya. Det er også planer for tilsvarende nye leire på andre øyer.

Onsdag forrige uke meldte NTB at hundrevis av innbyggere kastet stein mot politiet i protest mot den planlagte leiren. Politiet svarte med tåregass, sjokkgranater og gummikuler, ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AFP.

Hellas’ høyreregjering har i hemmelighet sendt byggemateriell og maskiner, samt hundrevis av opprørspoliti til øyene Lesvos og Chios, etter at samtaler mellom regjeringen og lokale myndigheter ikke førte fram. Det har skapt raseri i befolkningen og høstet skarp kritikk fra opposisjonen, som kaller det for «et barbarisk forsøk på å gjøre Lesvos og Chios om til fengsler».

Det er ikke bare de lokale innbyggerne på Lesvos som demonstrerer. Mandag holdt demonstranter og flyktninger en stor demonstrasjon utenfor Moria, etter sammnstøt med politiet i nærheten av leiren. Foto: Elias Marcou / Reuters/NTB scanpix

Trude Jacobsen sier det spente forholdet mellom innbyggere på øya, flyktninger og hjelpearbeidere har forverret seg ytterligere de siste dagene, og viser til blokkeringen av veiene til Moria.

– Jeg har forståelse for frustrasjonen på disse greske øyene. Det er ekstremt gjestfrie folk. De kjenner sin egen historie hvor mange av dem selv eller deres forfedre har vært flyktninger. Nå har de har fått nok. De har sett én million mennesker passere gjennom de siste fem årene. Nå er det på tide at resten av Europa hjelper til.

Det er ikke bare de lokale innbyggerne på Lesvos som demonstrerer. Mandag holdt demonstranter og flyktninger en stor demonstrasjon utenfor Moria, etter sammenstøt med politiet i nærheten av leiren.