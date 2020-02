67 prosent av de 1603 russere som ble intervjuet, mener Russland bør behandle Vesten som en partner, kommer det fram i en spørreundersøkelse foretatt av det uavhengige Levada-senteret.

11 prosent går enda lenger og mener Vesten er «venner», mens 16 prosent mener de er «rivaler». Kun tre prosent mener Russland bør se på Vesten som en fiende.

Totalt sett så mener altså 78 prosent av russere at landet bør pleie forholdet til Vesten. Tallet har gått betraktelig opp fra 59 prosent i mai 2016.

Færre frykter NATO

Når det gjelder forholdet til NATO-landene, så er russernes syn kraftig forbedret.

På spørsmål om NATO svarer 61 prosent medlemslandene ikke burde frykte Russland, mens 44 prosent svarer at Russland ikke bør frykte NATO-medlemmer.

Motsatt svarer 35 prosent at militærblokken bør frykte Russland, mens 52 prosent mener Russland bør frykte NATOs medlemsland. I 2014, under Krim-krisen, var tallene henholdsvis 44 og 62.

Tallene kommenteres i avisen Kommersant av sosiolog Karina Pipia, tilknyttet senteret, som ser tegn på at russere begynner å bli leie av konfrontasjoner med med Vesten.

– To tredjedeler av befolkningen går inn for samarbeid med vestlige land, noe som er tegn på at massene er slitne av utenrikspolitiske konfrontasjoner, sier hun til avisen.

– De er også uvillige til å sloss med noen, sier hun. – Konseptet om at Russland er under «beleiring» er i ferd med å bli svekket, og andelen russere som mener Russland ikke har noe å frykte, er den høyeste på 20 år.

Bedre forhold til USA

Hun får støtte av politisk analytiker Dmitri Fetisov.

– Ideen om å forene samfunnet mot en ekstern fiende har Kremlin brukt ganske ofte de siste 20 årene, men akkurat nå deler ikke samfunnet den oppfatningen, til tross for at temaet press fra utlandet får mye plass på russisk TV, sier han til Kommersant.

Han mener russere flest er mest opptatt av å finne løsninger på innenrikspolitiske problemer.

Når det gjelder det eksisterende forholdet til EU, så mener 49 prosent at forholdet er «for det meste godt» eller «veldig godt», mens 37 prosent mener det er «for det meste dårlig» eller «veldig dårlig».

Tallene i forhold til USA er litt mindre positive, med henholdsvis 42 og 36, likevel har de gått kraftig opp siden januar 2018, fra da Trump ble president.

Undersøkelsen ble utført 23. - 29. januar i både by og and, i 137 forskjellige tettsteder gjennom personlige intervjuer. Den er også omtalt på engelsk i The Moscow Times.

«Fremmed agent»

Til historien hører det til at enkelte russere er skeptiske til Levada-senteret, som er det eneste ikke-statlig kontrollerte fungerende meningsmålingsbyrået.

I 2016 ble det klassifisert som «fremmed agent», som en del av den russiske regjeringens forsøk på å begrense statlig uavhengige organisasjoners innflytelse på det russiske samfunnet. Til sammen havnet over 140 organisasjoner på listen, som har som offisielt mål å fremme miljøvern, demokrati, menneskerettigheter og de homofiles rettigheter.

Grunnen kan være at Levada har mottatt støtte fra den amerikanske pro-demokratiske organisasjonen National Endowment for Democracy. Konsekvensen er at Levada ikke lenger foretar uavhengige meningsmålinger i forbindelse med valgkamper, av frykt for å bli stengt ned.