Russland mener Norge overser dem om Svalbard - kaller det «krise»

Den 4. februar sendte utenriksminister Sergej Lavrov et brev til sin kollega i Norge, Ine Marie Eriksen Søreide, med forslag om bilaterale samtaler. Russland mener Norge urettmessig hindrer russisk aktivitet på øygruppen.

Søreide sendte et svarbrev, datert 12. februar (se lenger ned), men Russland er ikke fornøyde. Der skriver Søreide at Norge oppfyller internasjonale forpliktelser, og ser ikke grunnlag for konsultasjoner med Russland eller andre stater når det gjelder myndighetsutøvelse på Svalbard.

– Dessverre har Norge oversett russiske forslag om å organisere bilaterale drøftelser av problemer for russisk næring og forskning, sier talspersonen for russisk UD, Maria Zakharova, til Tass.

– Vi forstår ikke norske myndigheters intense uvilje til å se etter konstruktive måter å løse krisen på. Denne politikken bidrar ikke med positivitet til vårt samarbeid sier hun.

Russland mener Norge ikke følger «ånden» i Svalbardtraktatens artikkel 3 om at partene skal ha «like adgang til å drive og utnytte alle maritime, industri-, bergverks- og handelsforetagender både til lands og i de territoriale farvann, uten at noget monopol i nogen henseende eller til fordel for noget foretagende skal kunne innføres.»

– Norge bryter traktaten

Russland mener Norge legger restriksjoner på russisk helikopterbruk og annen aktivitet i den såkalte fiskevernsonen og verneområdene hvor Norge innskrenker adgangen til å drive næringsvirksomhet.

– La oss ikke glemme at Svalbard ble overført til Norge på visse vilkår. De siste få årene har Oslo i praksis brutt traktatens innhold, sier hun.

Zakharova understreker at det handler ikke om suverenitet over Svalbard, men hindringer av russisk aktivitet.

Norge avviser konsultasjoner med andre stater

I svarbrevet skriver Søreide at russiske selskaper har de samme muligheter som andre til å etablere økonomisk virksomhet, men må skje innenfor rammene av norske lover og reguleringer.

Søreide skriver også at «beskyttelse av miljøet på Svalbard er helt sentralt. Av hensyn til det sårbare miljøet, kan vi ikke tillate økonomisk aktivitet overalt på øygruppen. De begrensningene vi har innført gjelder likt for alle nordmenn og utlendinger.»

Søreide skriver at norsk regelverk på Svalbard er i overstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser, og Norge ser ikke grunnlag for norsk-russiske konsultasjoner om regulering eller myndighetsutøvelse på Svalbard.

«Slike konsultasjoner gjennomfører Norge heller ikke med andre stater», skriver Søreide.

Norges håndhevelse av traktaten er også kontroversiell i EU, som ønsker tilgang til ressurser i havet utenfor Svalbard:

Forsvarsministeren avviser



Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser kritikken fra Russland overfor NRK.

– Nei, det er ikke riktig. Svalbardtraktaten slår fast at Svalbard er norsk territorium. Så er det samtidig slik at de som tiltrer traktaten, skal likebehandles. Det gjør vi i aller høyeste grad, sier Bakke-Jensen til kanalen.