Den store striden om fiskekvotene Regjeringens kvotemelding: Regjeringen la 21. juni 2019 fram sin stortingsmelding «Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring». Her presenterer regjeringen sitt forslag til det den ser som et fremtidsrettet kvotesystem for norske fiskerier. Innviklet og omstridt: Dagens kvotesystem er blitt både komplekst og omdiskutert, og det er behov for å forenkle systemet og gjøre det mer effektivt, fleksibelt, mer tidsmessig og fremtidsrettet, skriver Nærings- og fiskeridepartementet. Regjeringens forslag: Slik oppsummerer regjeringen noen av tiltakene den foreslår: Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning

Strukturkvoteordningens tidsbegrensning opprettholdes med videreføring av kvotetak på dagens nivå, fartøygrupper om lag som i dag, uten geografiske eller gruppespesifikke avkortninger til omfordeling i gruppen, uten kondemneringskrav og med fleksibilitet til å dele opp kvotepakker.

Ved bruk av strukturkvoteordningen avkortes kvotefaktorene med 10 prosent, som tilfaller en kvotebeholdning. Anvendelsen av avkortede andeler skal virke nøytralt på kvotefordelingen, dvs. at utleie kun vil foregå innenfor samme gruppe.

– Nok en gang er SVs Torgeir Knag Fylkesnes ute i media og forlanger at det skal tas kvoter fra trålerne. Men Fylkesnes snakker ikke på vegne av oss som jobber i filetindustrien.

Det sier konserntillitsvalgt Bjarne Kristiansen ved fiskematkonsernet Lerøy Norway Seafood til ABC Nyheter.

Ansatte ved fiskeforedlingsanleggene til Lerøy Norway Seafood er rasende på utspillet fra SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i ABC Nyheter mandag.

Der varslet parti-nestleder Fylkesnes et SV-forslag om å ta kvotene fra havgående ta torskekvotene fra trålerflåten og gi til kystflåten, når Stortinget skal behandle regjeringens omstridte melding om fiskekvoter (se faktaboks).

– Vi bli frustrert av det SV-representant Fylkesnes kommer med. Trålerne betyr så mye for sysselsettinga vår. Når Fylkesnes kommer med sånne uttalelser, har han ikke tatt innover seg det han må vite sjøl - at forslaget ville bety stengning og permittering halve året.

– Er ikke filetarbeidere «kystens folk»?



– SV hevder alltid at de jobber for flere helårsarbeidsplasser på land i norsk fiskerinæring, og jeg vil

gjerne tro at ønsket er genuint. Men følgene av forslagene til Fylkesnes vil bli det motsatte for arbeidere i Kyst- og Nord-Norge.

– Og hvem vil søke jobb på en arbeidsplass du vet det bare er jobb noen måneder i året, legger han til.

Lerøy Norway Seefoods har ca. 600 ansatte ved anlegg i Kjøllefjord, Båtsfjord, Berlevåg, Hammerfest, Sørvær, Tromvika, Melbu og Stamsund.

95 prosent av dem er fagorganisert, flest i NNN, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund.

På telefon fra anlegget i Stamsund reagerer Bjarne Kristiansen på Fylkesnes sin uttalelse om at «dagens system er en hån mot kystens folk».

– Vi må vel med det anta at SV og Fylkesnes ikke regner arbeiderne i filetindustrien som en del av «kystens folk», sier Kristiansen syrlig.

– Trålerne leverer når det trengs



– Fylkesnes har vært ute før med slike uttalelser, og da sa vi ham imot, fortsetter Bjarne Kristiansen og forklarer:

– Det store problemet er at kystflåten tar opp store deler av fangsten når fisken er nær kysten. Men hva med den tida kystflåten ikke er i stand til å levere fordi man har tatt opp store deler av kvoten på våren? På høsten er det nesten ikke noe fisk å få fra dem.

– Da er det trålflåten som leverer.

Ifølge Kristiansen kjøpte konsernet nesten 35.000 tonn torsk i fjor. Av dette leverte trålerne ca. 35 prosent. I tillegg kjøper konsernet 2000 tonn fisk fra samarbeidende, mindre fiskemottak. Den fisken stammer fra kystflåten.

– Det er heller ikke slik at all fisk fra kystflåten passer inn i vår produksjon. Vi bruker ikke all fisken vi får fra kystfiskerne. Men når vi kjøper fra trålerne, kan vi få levert den størrelsen vi kan produsere, framholder konserntillitsmannen.

Også kystfiskebåter fryser fisk



– Ifølge Torgeir Knag Fylkesnes kan jo kystfiskerne nå levere fisk hele året i og med at båtstørrelsen har blitt så stor at de kan gå lenger ut enn før. Hvordan vurderer du det?

– Det er riktig at det finnes kystfiskebåter som er store nok til å fiske hele året. Men Fylkesnes har ikke kommet med ett eneste forslag om å periodisere kvotene til kystflåten slik at de rekker utover hele året, svarer Kristiansen.

– Og husk at også de store kystfartøyene har fryserom og fryser om bord på lik linje med trålerne, legger han til.