Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at målet er å få på plass nye statsråder senest innen slutten av måneden, men gjerne enda raskere. Flere medier spår at den nye regjeringskabalen - uten Frp, kan være klar allerede fredag.

Ifølge Dagens Næringsliv kommer Tina Bru til å bli Norges neste olje- og energiminister. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hun vil dermed bli Sylvi Listhaugs (Frp) etterfølger, som kun hadde stillingen i en drøy måned.

Onsdag avbrøt aktuelle kandidater som Knut Arild Hareide (KrF), Trond Helleland (H) og Abid Raja (V) en planlagt komitéreise til Indonesia etter at det ble klart at Siv Jensen tok Fremskrittspartiet ut av regjering.

– Jeg avbryter ikke en reise i regi av Stortingets utenrikskomité uten at det er noe viktig. Jeg har informert mine kolleger i komiteen at det er på grunn av den politiske situasjonen jeg måtte avbryte reisen, sa Hareide til pressekorpset på Oslo lufthavn torsdag, ifølge NRK.

Mannedominans blant de heteste kandidatene

VG og NRK har også nevnt at kandidater som Hans Olav Syversen (KrF), Henrik Asheim (H), og Sveinung Rotevatn (V) er svært aktuelle for å gå inn i regjeringen. Et problem med alle de kandidatene er at de er alle menn.

På spørsmål fra VG om hva hun tenker om et eventuelt Hareide-comeback i regjeringen, svarer statsminister Solberg følgende:

– Det får vi ta på det tidspunktet det dukker opp. Vi får snakke med KrF om hvem de vil ha som statsråder. Og det må også være en kjønnsbalanse i denne regjeringen, svarte Solberg til vg.no.

Fra øverst til venstre: Tina Bru (Høyre), Sveinung Rotevatn (V), Knut Arild Hareide (Krf), Tore Storehaug (Krf), Abid Raja (V) og Ida Lindtveit Røse (Krfu) Foto: Ntb Scanpix

Av de syv ledige regjeringspostene Frp etterlater seg, var tre bemannet av kvinner. Det er heller ikke usannsynlig at Solberg velger å kutte én eller flere av de totalt 21 statsrådpostene i regjeringen, noe blant annet Unge Høyre har tatt til orde for.

Fra KrF seiler Line Henriette Holten og Ingelin Noresjø opp som de mest aktuelle kandidatene utenom Hareide og Syversen. Fra Venstre er Guri Melby en kandidat dersom man velger bort både Abid Raja og Sveinung Rotevatn, mens Høyre har Tina Bru og Marit Berger Røsland som hete kandidater.

Marit Berger Røsland (41) fra Høyre er tidligere EØS- og EU-minister og avtroppende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) uttalte til VG at han ønsker seg henne som sin etterfølger. Hun ble også av mange ansett som en av Erna Solbergs favoritter da hun satt i regjeringen mellom 2017-2018.

Line Henriette Holten Hjemdal (48) fra KrF var stortingsrepresentant mellom 2005-2017. Hun er nå generalsekretær i fagforeningen Tekna og sto på Ropstads side under KrFs veiskille i 2018. Fredrikstad KrF har lansert henne som en kandidat til å bli nærings- eller landbruksminister.

Line Henriette Holten er blant de mer ukjente kandidatene som kan ta plass i Erna Solbergs nye regjering. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Tina Bru (33) fra Rogaland er høyaktuell for å bli nestleder i Høyre. Hun er energipolitisk talsperson i partiet og var en het kandidat til å ta over som Olje- og energiminister etter Sylvi Listhaug. Om informasjonen fra Dagens Næringsliv stemmer, får hun nettopp denne stillingen.

– Det er bra for partiet å få frem nye, unge og friske politikere. Hun vil bli en minister som i større grad vektlegger at oljebransjen må være forenlig med klimakravene. Det kan bety tøffere krav, men det tror jeg bransjen vil like, sier statsviter og valgforsker Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger til aftenbladet.no.

Ingelin Noresjø (43), nestleder i Krf fra Nordland. Hun vil også gi en sårt tiltrengt distriktstemme til regjeringen. Hun har blitt lansert som kandidat av Nordland KrF til å bekle fiskeri- eller samferdsel-statsrådposten.

– Det viktigste for oss, er at vi får et avtrykk av distrikt på regjeringen, og da aller helst at Nord-Norge i større grad blir representert, sier Dagfinn Arntsen, fylkesleder i KrF Nordland til Aftenposten.