Solberg vil ha regjeringskabalen klar innen slutten av måneden

Statsministeren fikk spørsmål om saken under et besøk på konferansen Arctic Entrepreneur på Gardermoen tirsdag.

Solberg fortalte at hun allerede har hatt et møte med Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tirsdag formiddag, og at de tre vil møtes hyppig de nærmeste dagene om veien videre for firepartiregjeringen som brått ble til tre da Frp valgte å gå ut av regjeringen mandag.

– Det viktigste for meg er at regjeringen skal på plass så raskt som mulig, det betyr at det ikke må gå utover denne måneden i hvert fall, fastslo Solberg.

På spørsmål fra NTB om det er urealistisk å få nye statsråder på plass allerede til ordinært statsråd fredag, ville ikke statsministeren gi et klart svar.

– Det eneste jeg kan si, er at vi forsøker å jobbe så fort som vi kan, men samtidig må vi ha en god prosess på å få plass en ny regjering, sier Solberg.

Diskuterer antall ministre

Flere, deriblant Unge Høyre, har oppfordret Solberg til å kutte i antall statsrådsposter når fire partier nå skal til tre. Dagens regjering har 21 statsråder i tillegg til statsministeren. Om alle de sju statsrådspostene Frp etterlater seg skal erstattes, er en del av diskusjonen mellom partilederne nå, bekrefter Solberg.

– Vi valgte å øke sist fordi vi ble fire partier i regjeringen, men det er viktige arbeidsområder og saker hvor vi har viktige programmer som skal gjennomføres, og det skal vi gjennomføre uansett hvordan regjeringen ser ut, understreker hun over NTB.

Hun ville heller ikke kommentere de mange spekulasjonene som nå pågår om ulike statsrådskandidater.

– Vi skal ha gode statsråder med kunnskap. Det kommer snart saker som vi skal levere på, og da må vi sørge for at vi har statsråder som kan levere på de punktene, er det eneste Solberg vil si om kabalen som nå legges.

Frp varsler omkamper

Frp-leder Siv Jensen har allerede varslet at Frp fra nå av kommer til å styre på sitt eget partiprogram og ikke regjeringsplattformen som ble framforhandlet på Granavolden i fjor. Solberg sier derimot at regjeringen fortsatt vil styre på Granavolden-plattformen.

På spørsmål om hvorfor de tre regjeringspartiene skal fortsette å være bundet av plattformen, som er full av Frp-gjennomslag, når Frp selv ikke lenger vil være det, svarer Solberg at regjeringen nå står midt i arbeidet med saker basert på plattformen.

– Vi har holdt på et år med å forberede en masse saker som skal til Stortinget. Så det er prioriteringene i Granavolden som nå kommer opp. Men så er det alltid sånn at det kan komme andre saker også som ikke er omtalt i Granavolden, sier Solberg.

Solberg vil ikke liste opp saker hun mener kan bli krevende å få til med Frp i opposisjon fremover.

– Det er litt avhengig av hva Frp vil og hva de andre partiene i opposisjonen vil. De kan velge å følge sine programmer, de kan være forutsigbare, eller de kan lage politisk kryssende flertall for å gjøre det vanskeligere for regjeringen. Det er litt opp til Stortingets opposisjon, sier Solberg.

Nederlag

Flere kommentatorer omtaler Frps sorti mandag som «Ernas store nederlag». Solberg sier det ikke er tvil om at hun hadde ønsket seg en fortsatt flertallsregjering.

– Men jeg ser ikke på dette som en sorti for borgerlig samarbeid. Det blir bare på en annen måte, sier hun.

– Men er det et nederlag for deg personlig?

– Jeg skulle jo ønsket det annerledes, men jeg har ikke gitt opp tanken på at vi skal få et bredt og godt borgerlig samarbeid i fremtiden, sier Solberg etter en liten tenkepause.