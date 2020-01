I desember skrev Minerva at Bane Nor har 50 kommunikasjonsarbeidere. Nettavisen poengterer at det er like mange som Norges nest største kommunikasjonshus, Gambit Hill Knowlton, og flere enn First House, som har 35 ansatte.

Av disse 50 er totalt 12 personer ansatt som kommunikasjonsledere.

I november skrev bransjenettstedet Kampanje at Bane Nor har inngått en avtale med det eksterne selskapet Creuna, som skal bygge opp Bane Nors merkevare og visuelle identitet over en periode på seks år for 54 millioner kroner.

Den nyheten fikk både Senterpartiet og Arbeiderpartiet til å steile. Arbeiderpartiets Sverre Myrli kalte pengebruken for «vanvittig»

Stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik (Sp) påpeker at Bane Nor ikke er et kommunikasjonsselskap.

– Bane Nor har mange viktige oppgaver knyttet til vedlikehold og oppgradering av infrastruktur for tognettet. Det er Bane Nors kjerneoppgave, ikke å drive med kommunikasjon og merkevarebygging. Istedenfor å ha så mange ansatte på kommunikasjon som bortforklarer hvorfor ting ikke er som de skal være, bør de heller prioritere å gjøre jobben med å bedre banen for de som reiser med tog i Norge i dag, sier Gjelsvik til ABC Nyheter.

Svarer ikke på hvor mye det koster

Etter at han leste artikkelen i Minerva, stilte Senterparti-politikeren et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om Bane Nors pengebruk. Gjelsvik ønsket å vite hvor mye penger Bane Nor årlig bruker på kommunikasjon, merkevarebygging og designarbeid, både i egen organisasjon og gjennom kjøp av eksterne tjenester.

«Og mener statsråden dette er en fornuftig pengebruk?» , spør Gjelsvik.

I sitt svar skriver ikke Dale hvor mye penger Bane Nors kommunikasjon, merkevarebygging og designarbeid koster Norge. Istedet skriver han:

«Bane Nor opplyser at dei har omlag 50 årsverk knyta til kommunikasjonsarbeid. Desse 50 årsverka utfører det meste av kommunikasjonsarbeidet til Bane NOR. I tillegg vert det i eit varierande omfang brukt eksterne konsulentar. Desse vert i hovudsak nytta til å auke kvaliteten på brukartenester, som til dømes utvikling og forbetring av informasjonen til dei reisande på stasjonane og i mobilappar.»

Han skriver videre at det er opp til selskapets styre å gjøre vurderinger knyttet til ressursbruken i selskapet.

Dale påpeker også at kommunikasjon er en nødvendig del av virksomheten til Bane Nor for å sørge for at kundene har tilgang til informasjon om avvik og endringer i tilbudet. Bane Nor bruker også en del ressurser på kommunikasjon med grunneiere, entreprenører og lokalsamfunn.

– Innholdsløst svar

Gjelsvik opplever svaret fra ministeren som dårlig.

– Det var et innholdsløst svar. Det var mindre informasjon der enn jeg hadde fra før. Dale ga ingen konkrete grep han har tenkt til å ta for å redusere bruken av den type tjenester både internt i Bane Nor og eksternt, sier han.

Senterparti-politikeren er klar over at Bane Nor har flere viktige informasjonsoppgaver.

– En ting er at de har 50 ansatte på kommunikasjon, men så har 12 av dem lederstillinger og så hyrer man inn eksterne konsulenter til å drive merkevarebygging på toppen av det hele. Det er et godt stykke unna det Dale snakker om, om at alle skal få god informasjon, fortsetter Gjelsvik.

Han mener det er på sin plass å rette et kritisk søkelys mot organiseringen av Bane Nors kommunikasjonsavdeling når den har så mange ansatte og inneholder så mange lederstillinger.

– Folk er opptatt av god informasjon om tilbudet, og når ny infrastruktur kommer på plass, ikke alt mulig jåleri.

Forsvarer pengebruken

I et intervju med Minerva forteller pressesjef i Bane Nor, Thor Erik Skarpen, hva organisasjonen bruker mest penger på i sitt kommunikasjonsarbeid.



– Rent generelt så kan jeg si at når det gjelder kommunikasjon, bruker Bane NOR mest penger på publikumsinformasjon på stasjonene, skilting, sanntidsdata og IKT-systemer som drifter dette. Dernest bruker vi mye på nabokontakt og kommunikasjonsaktiviteter i våre utbyggingsprosjekter, sier Skarpen til nettavisen.



I tillegg viser pressesjefen til at Bane NOR må være tilstrekkelig bemannet for å kunne svare på henvendelser fra kunder naboer og journalister.