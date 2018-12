Går mot utsettelse av Italias Krekar-sak

Krekar har ikke mulighet til å delta under rettssaken mot ham i Italia. – Jeg vil be om at rettssaken utsettes, sier Enrica Franzini, Krekars italienske advokat, til ABC Nyheter.

Mandag 10. desember settes retten i den nord-italienske byen Bolzano. På tiltalebenken vil ikke Mulla Krakar sitte, selv om det er rettet alvorlige terroranklager mot ham.

Noe av det første dommerne må ta stiling til er en henstiling fra Krekars offentlig oppnevnte italienske advokat, Enrica Franzini:

– Jeg vil be om at rettssaken utsettes, sier hun i en epost til ABC Nyheter.

Saken har allerede blitt utsatt en rekke ganger etter at Italia overraskende trakk en utleveringsbegjæring for to år tilbake.



Anklaget for terror



I går ble det kjent gjennom TV 2 at Krekar heller ikke denne gangen har fått utstedt nødvendige reisedokumenter fra norske myndigheter. Det gjør at han ikke har noen mulighet til selv å være tilstede under rettsaken.

Brynjar Meling Foto: NTB scanpix

– Vi var gitt en frist i begynnelsen av oktober, og den har vi holdt oss innenfor. Vi har gjort akkurat det vi skal for å oppfylle kravene, og gjør det vi kan for at Krekar kan møte i retten i Italia, sa Krekars norske advokat Brynjar Meling i går kveld, i følge NTB.

Krekar står tiltalt for terrorplanlegging og for å ha ledet et terrornettverk, Rawti Shax, med påstått tilknytning til ekstremistgruppa IS.

Fem menn bosatt i Italia er allerede blitt dømt i saken på beviser fra en felles europeisk etterforskning. De har sonet straffer på mellom fire og seks års fengsel i høysikkerhetsfengsel – og skal utvises fra Italia etter endt soning.

Også flere britiske statsborgere står anklaget i samme sak, men heller ikke de har vært i Bolzano for å forklare seg. Krekar bestrider på sin side anklagene og sier de overvåkede samtalene har handlet om å danne et lovlig kurdisk, politisk parti.

Video umulig



Tidligere har det vært antydet at Krekar skulle kunne forklare seg over videolink fra Oslo. Denne muligheten mener advokat Franzini for tiden ikke er praktisk gjennomførbar.

– Etter det jeg kjenner til, har ikke domstolen i Bolzano teknisk utstyr for en videolink, opplyser hun.

Etter planen skal rettssaken mot Krekar starte ved domstolen i nord-italienske Bolzano 10. desember. Foto: Ntb Scanpix / Google maps

For to år siden var Norge nær ved å utlevere Krakar, men da trakk Italia overraskende tilbake sin utleveringsbegjæring.

I 2016 sa advokat Meling at Krekar bare ville dra til Italia for å forklare seg hvis han ble gitt en garanti for å kunne komme tilbake til Norge etterpå. Om det nå er stilt et slikt krav er ikke kjent, skriver NTB.

I går ville justisminister Tor Mikkel Wara ikke si noe om saken til TV 2, selv om «Krekar-saken» var en svært høyt prioritert politisk sak for FrP før de kom i regjering. Heller ikke noen i UDI ville da kommentere saken.