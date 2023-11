Tirsdag kveld vedtok rådet i Joint Expeditionary Force (JEF) å be medlemslandene stille maritime styrker til disposisjon for å overvåke og patruljere havområdene i deler av Østersjøen og Nordsjøen. Dette er første gang et JEF-responsalternativ er aktivert. (På bildet vises marineskip under Northern Coasts 2023-øvelsen i Østersjøen, 18. september 2023.) REUTERS/Janis Laizans