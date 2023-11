Ifølge det britiske forsvarsdepartementet er det sannsynlig at Russland flytter luftvernsystemer fra Kaliningrad til Ukraina. Britene begrunner dette med en økning i antallet transportflyvninger til og fra den russiske eksklaven nå i november.

I slutten av oktober ble det meldt om at Russland mistet flere luftvernsystemer av typen S-400, eller Sa-21 som Nato kaller det, i Ukraina. Luftvernet fra Kaliningrad skal trolig erstatte de tapte systemene, skriver departementet.

Hvis informasjonen stemmer mener norske eksperter at et slikt grep tydeliggjør hvilken trussel Ukraina utgjør i lufta, og hvordan mangler tvinger Russland til å gjøre tøffe prioriteringer.

Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen forsker på russisk luftmakt og militærmakt. Foto: Forsvaret

Avskrekkelse og beskyttelse

– En slik overføring viser hvor viktig det er for Russland å ha tilstrekkelig med langtrekkende luftvern i og nær de okkuperte delene av Ukraina, sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen til ABC Nyheter.

Haga viser til både at russerne trenger luftvern i området for å fortsette å avskrekke ukrainske kampfly og beskytte seg mot ukrainske droneangrep.

På spørsmål om hvorfor det er luftvern i Kaliningrad som «ofres» svarer han at det tyder på at Russland mangler reserver av luftvern der man skulle tro, som for eksempel i Arktisk og langt øst i Russland.

Et større behov nå

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved stabsskolen ved Forsvarets høgskole. Foto: Christian Bugge Hjort / Forsvaret / NTB

Oberstløytnant og hovedlærer og ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen mener et godt luftvern er viktigere for russerne nå. Han viser blant annet til langtrekkende missiler Ukraina har mottatt fra vestlige land, og våpen ukrainerne har produsert på hjemmebane.

– De utvikler selv angrepsdroner med stadig bedre rekkevidde og kapasitet. Behovet for luftvern er med andre ord større nå. I tillegg har de jo mistet en del luftvern som de prøver å erstatte, som britene påpeker, sier Karlsen til ABC Nyheter, med forbehold om at informasjonen fra departementet stemmer.

Ikke redde for Nato

Oberstløytnant Karlsen mener flytting av styrker viser at Russland ikke er redde for militære angrep fra Nato. I tillegg til det som trolig er en overføring av luftvern fra Kaliningrad til Ukraina, viser han til Russlands styrker på Kolahalvøya.

– Det meste av bakkestyrkene som var stasjonert på Kolahalvøya har blitt sendt til Ukraina. De som er igjen trener nye rekrutter som vil følge samme veien, sier han.

– Den russiske ledelsen har flere ganger gitt uttrykk for at dette er en krig mellom Russland og Nato, men dette motbeviser det. De prioriterer Ukraina. De er ikke redde for militære angrep fra Nato.