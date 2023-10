VG har snakket med tidligere spionsjef Ola Kaldager. Han ledet i sin tid den hemmelige norske etterretningsgruppen E14.

Kaldager har fulgt debatten om inhabilitet og aksjehandel i det øverste leddet av det norske statsapparatet fra sidelinjen. Nå tar han bladet fra munnen.

– Hvis man driver med noe som er suspekt og prøver å skjule det, så vil en etterretningsorganisasjon kunne utnytte det for alt det er verdt. Da er også veien til å innrømme at man har blitt satt under det presset lang, for hvis det blir kjent, blir man tatt fra begge kanter, sier Kaldager til VG.

Spekulerte i aksjer i statsministerboligen



Sindre Finnes avgir sin stemme ved kommunevalget på Skjold skole i Bergen. Foto: Tuva Åserud / NTB

Bakgrunnen for kraftsalven er aksjehandlene til Sindre Finnes i størrelesorden 130 millioner kroner mens Erna Solberg var statsminister i Norge.

Samtidig som Solberg styrte landet, blant annet under den historiske nedstengingen av Norge, satset ektemannen mange titalls millioner kroner på å oppnå økonomisk gevinst i store norske selskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mye av aksjehandelen skal ha foregått fra statsministerboligen, hvor norske statsministre har bodd opp gjennom historien.

Det som skulle være en trygg bolig for landets leder, ble i stedet en base for spekulasjoner og transaksjoner for å få gevinst på bakgrunn av hvordan store norske selskap gjorde det på børsen.

– Lett kunne sette folk under press

Den tidligere spionsjefen mener aksjehandelen kan ha representert en sikkerhetsmessig trussel, ikke bare for han og ektefellen, men også for norske interesser. Han mener alle etterretningsorganisasjoner har som mål å sette folk i posisjoner, og som har tilgang til viktig informasjon, under press.

På den måten mener han Sindre Finnes utsatte seg selv, statsministeren og landet for en potensiell fare.

– Alle etterretningsorganisasjoner i den bransjen jeg drev i ser etter nettopp sånne ting for å lett kunne sette folk under press, sier Ola Kaldager til VG.

Sindre Finnes advokat har så langt ikke kommentert utspillet.