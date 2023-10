Ifølge Dagens Næringsliv vil Økokrim bruke mer tid før de kunngjør sin beslutning om hvorvidt det skal åpnes etterforskning av aksjehandlene til Sindre Finnes.

«Tidligst november» er svaret når avisen spør om når de vil komme med en beslutning.

Finnes har gjentatte ganger avvist å ha handlet på innsideinformasjon.

– Det er betryggende at Økokrim gjør en grundig jobb med å gjennomgå all informasjon i denne saken før de konkluderer med hvorvidt det er grunnlag for å åpne etterforskning eller ikke, uttaler Finnes' advokat, Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma, i en epost til NTB.

Ifølge Skjelbred har ikke Økokrim tatt kontakt med Finnes eller han så langt i prosessen.

– Jeg legger til grunn at de har tilgang til all den informasjonen de trenger via Finanstilsynet. Jeg er fortsatt av den oppfatning at det ikke er forhold i denne saken, slik jeg kjenner den, som indikerer at det har funnet sted uregelmessigheter i Finnes' aksjehandler, avslutter Skjelbred.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

DN har spurt Økokrim hvorfor beslutningen haler ut i tid, sammenlignet med disse sakene til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– I det vesentlige skyldes tidsforskjellen mellom sakene omfanget av transaksjoner sammenlignet med både Borten Moe- og Huitfeldt-saken, svarer seniorrådgiver Katrine Hatlen Nylund til avisen.