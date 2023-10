– Jeg visste ikke om at Sindre tok opp denne aksjekreditten, og ble heller ikke kjent med det så lenge jeg var statsminister, sier Høyre-leder Erna Solberg til Børsen.

Solberg og Finnes har felles økonomi. Høyre-lederen fikk derfor opplysninger på sine egne skattemeldinger som viste ektefellens økte gjeld. Hun ble orientert om lånet gjennom sin skatteseddel for 2021, skriver nettstedet, som har gransket den tidligere statsministerens skattemeldinger.

Der framgår det at Finnes i 2021 tok opp i overkant av 1,1 million kroner i lån for å kjøpe aksjer. Lånet var i form av aksjekreditt med sikkerhet i andre aksjer.

– Det var altså ikke snakk om et vanlig lån som ble tatt opp i 2021, men bruk av en aksjekreditt han hadde fra før. Jeg er usikker på når han tok opp aksjekreditten og om den har vært i bruk før 2021, men det ble første gang synlig for meg i skattemeldingen for 2021, som jeg fikk våren 2022, sier Solberg.

Sindre Finnes har ikke villet kommentere opplysningene til Børsen.