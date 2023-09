– Her har det vært helt bevisst og planlagt dekket over, og da er det litt vanskelig å si at Erna Solberg nærmest burde ha brutt seg inn i PC-en til mannen sin, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i NRK tirsdag morgen.

Senere tirsdag skal Asheim legge fram en tidslinje for håndteringen av Sindre Finnes-saken. Høyre har den siste tiden fått kritikk for at de ikke la fram det totale omfanget av aksjehandlene til Finnes før etter valget.

E24 publiserte den første saken om at Finnes handlet aksjer mens Solberg var statsminister klokken 19.40 onsdag 6. september.

Asheim sier at Høyre brukte torsdagen på å forsøke å finne ut hva handlene egentlig dreide seg om.

– Det som skjedde på fredag var at man fikk en veldig dårlig følelse for at det kunne være mer enn det vi nå tror, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hva endret seg fra torsdag til fredag? spør programleder.

– Husk på at da også forholdt man seg til en person som ikke sa hele sannheten, så det som da var svaret var at akkurat i denne perioden kjøpte og solgte jeg lite grann, men det var bare det. Det var først på fredag at man skjønte at dette kunne være løgn. Det er også da man ber om å få en total oversikt.