Det sier Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

De enorme nedbørsmengdene under ekstremværet «Hans» har fått store konsekvenser i store deler av Sør-Norge.

Norge stengt mellom Sør-Trøndelag og Sør-Norge



Deler av Dokka camping er helt oversvømt av vann etter at Dokkaelva har gått over sine bredder. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I flere dager har all veiforbindelse mellom Sør-Trøndelag og resten av Sør-Norge vært stengt. Ingen tog har kunnet passere og kun fly eller båt har vært mulig å benytte seg for å komme seg nord- eller sørover.

Tusenvis av nordmenn har fått boligen oversvømmet av vann, og mange har måttet evakuere sine hjem. Evakueringen pågår fortsatt mange steder. Noen har blitt nødt til å forlate sine hjem med få minutters varsel.

– Nesten en underdrivelse å bruke ordet ekstremt

Ifølge Meteorologisk Institutt er de ikke i tvil om at det denne gang var riktig å bruke ordet «ekstremvær», noe som inntreffer maksimalt to ganger per år.

– Det er nesten en underdrivelse å bruke ordet ekstremt, skriver klimaforsker Hans Olav Hygen i en pressemelding.

Aldri før har det blitt målt så store nedbørmengder over så store områder på Østlandet.

– Det er normalt at det kommer mye nedbør på mindre områder, men «Hans» dekket et veldig stort område, det er ekstremt uvanlig. Det har ført til veldig mye vann i de mange sideelvene som til slutt renner ut i noen få hovedelver. Derfor ser vi at flommene blir så store som de gjør nå, forklarer Hygen.

Video: Hans ødeleggelser: - Fy fader!

- Dette kan gå veldig raskt

Stor vannføring i bekker fører ofte til overbelastning av stikkrenner, som igjen fører til at veg og bane vaskes bort.

- Dette kan gå veldig raskt. Dette er ikke direkte skred eller ras, men mer et erosjonsfenomen, sier Håkon Heyerdahl, avdelingsleder for risikovurdering og skråningsstabilitet ved NGI, til ABC Nyheter.

Han viser til at regn fordelt over lengre tid også er et moment for utløsning, av ras og skred.

- Det er ofte en kombinasjon av nedbør over lang tid og korttidsnedbør som gir skred. Har det ikke regnet på forhånd, kreves mer nedbør enn hvis det har regnet jevnt og trutt over lengre tid før en skikkelig skur kommer, forklarer Håkon Heyerdahl.

Verre enn storflommen i 1938

Store deler av Gjøvik står under vann, som denne lille bensinstasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB

et var Innlandet som fikk de største nedbørmengdene. I gjennomsnitt går det mer enn 100 år mellom hver gang det kommer så store mengder med regn på så kort tid.

«Hans» har allerede slått mange rekorder, og ifølge meteorologene må vi tilbake til Storflommen i månedsskiftet august-september i 1938 for å se lignende nedbørmengder. Men området som ble rammet under «Hans» er trolig større enn i 1938.

– Hendelsen vi har sett nå med så ekstreme mengder nedbør blir definitivt påvirket av klimaendringene. Klimaendringene er med på å forsterke og gjøre været mer ekstremt, fastslår klimaforsker Hans Olav Hygen.

Skader i milliardklassen



Det har så langt blitt registrert nær 5000 skader til forsikringsselskapene på bygninger, innbo og tomter, viser bransjetall fra Finans Norge.

Beregninger fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge anslår at erstatningene på skadene som er meldt så langt, kan bli på rundt en milliard kroner. Dette er i tillegg til skader på campingvogner og biler.

I mange tilfeller sender forsikringsselskapet en takstmann eller en samarbeidspartner for å vurdere eller utbedre skadene. Ta også bilder eller film av skadene. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.

