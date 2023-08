Justisministeren: – Et enormt press på beredskapen

– Det er et enormt press på beredskapen når så mange kommuner og områder rammes samtidig og når mannskaper skal stå i krisehåndtering over mange dager, sier justisministeren til NTB.

Hun er fredag på reise i flomrammede områder sammen med statsministeren og olje- og energiministeren for å se skadene med egne øyne og møte evakuerte.

I tillegg til dramatiske personlige historier på Sundvolden Hotel, framhever justisministeren det sivile bidraget til flomberedskapen – fra bønder som bygger flomvoller, gravemaskinoperatører som driver skadebegrensning på kraftverk og frivillige organisasjoner som stiller opp.

– Jeg er veldig imponert og stolt over innsatsen som gjøres fra både frivillige, nødetater og forsvarets folk. Mitt inntrykk er at det er god samhandling og at innsatsen er bra. Og så er det helt sikkert ting vi skal lære av dette, sier Mehl.