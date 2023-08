Ordføreren i Hamar: – Stupetårnet kan havne i Eidsvoll

Flomtoppen er nemlig ikke nådd i Mjøsa og nå jobber Hamar kommune hardt for å flomsikre byens stupetårn.

– Vi har et stupetårn som er mye omtalt, som er utsatt for at vannstanden er så høy at den løfter seg av opplagringa. Stupetårnet kan havne i Eidsvoll da. Det hadde vi ikke tenkt å gi bort, så vi får sikre det, sier ordfører Einar Busterud til TV 2.

Stupetårnet ble kjent over hele Norge da det endte opp med å koste 23,5 millioner kroner og ikke 1,5 millioner kroner som planlagt.

Til Hamar Arbeiderblad sier ordføreren at det vil bli benyttet både dykkere og helikopter for å sørge for at stupetårnet blir reddet.