I podkasten «730» setter den populære TV-profilen ord på den opprivende tiden.

– Det føltes overveldende, rett og slett. Jeg skjønner at det var uunngåelig, og jeg skjønner at det er sånn verden fungerer, men for meg så føltes det der fullstendig overveldende.

Bruddet fant sted i 2020. Da hadde han vært gift med Tina Thorbjørnsen, senere Svestad, i fem år. Hun har karakterisert bruddet som «udramatisk», og understreket at de fortsatt er gode venner.

Det tidligere paret har en sønn sammen.

– Slår tilbake på deg den dagen det er slutt



Bruddet ble avslørt i mai 2021 i en video på Snapchat-kontoen «Mammahjerter».

I den nye podkast-episoden forteller «Staysman» om hvordan det var å dele skilsmissen med hele Norge.

– Et helvete det. Egentlig var hele den prosessen der så rar. (...) Går man hardt ut offentlig med at man har fått seg kjæreste, så slår det tilbake på deg den dagen det er slutt også, innrømmer Stian Thorbjørnsen

Skryter av eksmannen



Ekskona, Tina Svestad, deler den oppfatningen, og sier dette til VG.

– Et brudd er aldri noe gøy, uavhengig om man er offentlig eller ikke. Men når man har latt «hele Norge» ta del i forholdet, er det naturlig at «hele Norge» engasjerer seg i bruddet også, forklarer hun til avisen.

Svestad skryter av eksmannen og fremhever at han fortsatt er en god venn og en «super pappa» for sønnen, men at de vokste fra hverandre som par.

Omsatte for 13 millioner i 2022



«Staysman» ble rikskjendis etter å ha deltatt i «Paradise Hotel» og «Robinsonekspedisjonen». Senere har han hatt en rekke TV-oppdrag som «Skal vi danse» og «MGP».

Ifølge VG omsatte 41-åringen over 13 millioner kroner i løpet av fjoråret. Stian Thorbjørnsen eier 95 prosent av selskapet Staysman Live AS. Årsresultatet endte i fjor på 2,4 millioner i overskudd før skatt. Det ble tatt ut én million kroner i utbytte.