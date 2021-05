Artisten og programlederen Stian Thorbjørnsen (39) – også kjent som «Staysman» – og ektefellen Tina Thorbjørnsen (30) er ikke lenger kjærester.

Det er hun som avslører bruddet, i en video på Snapchat-kontoen «Mammahjerter», skriver VG.

Bor sammen



I videoen forteller 30-åringen at det har vært slutt mellom paret siden i fjor, men at de fortsatt bor sammen.

Ifølge VG skriver hun etter at videoen er postet: «Og til alle som håper jeg har det bra og sånt – jeg har det kjempebra».

Og:

«Men selv om man er riktig for hverandre i en periode av livet, betyr ikke det nødvendigvis at man er riktig for hverandre livet ut».

Stian «Staysman» Thorbjørnsen har ikke besvart VGs henvendelser.

Fryktet brudd



Paret giftet seg i 2016, etter at «Staysman» hadde fridd på scenen under Se og Hørs kjendisgalla i 2015.

Da paret besøkte TV 2s «Casa Numme» i fjor vinter, fortalte Staysman åpent om sin frykt for at ekteskapet skulle ryke.

– Jeg føler jo hele tiden, at jeg skjønner ikke at hun orker. Når du tenker sånn, gjør du deg selv en bjørnetjeneste, med tanke på at det er vanskelig å på en måte gripe over alle følelsene. For tenk den dagen jeg kommer tilbake fra turné og så er ting pakka, sa artisten i samtale med Thomas Numme og kona Annette Walther Numme.