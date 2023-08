«Bryan valgte tidlig å holde reisen med ALS privat, og de av oss som tok vare på ham gjorde vårt beste for å respektere ønsket hans.»

Det skriver familien i et minneord, ifølge Sky News og Daily Mail.

Ble kjent i sønnens bursdag



«Vi er utrolig takknemlige for de utrettelige legene som navigerte i landskapet til denne sykdommen sammen med oss, og til de forbløffende sykepleierne som ble våre romkamerater, og ofte ofret sine egne familier for å være sammen med vår.»

Sandra Bullock (59) møtte Bryan Randall første gang da han var innleid som fotograf i bursdagen til sønnen Louis i januar 2015. Samme år ble forholdet kjent for offentligheten. Paret gjorde blant annet en felles opptreden i bryllupet til Jennifer Aniston og Justin Theroux.

En av verdens 100 mest innflytelsesrike personer



Bullock har tidligere uttalt at Randall var et forbilde for hennes barn. Bryan Randall var tidligere modell, før han startet en karriere som fotograf.

«Han er eksempelet jeg vil at barna mine skal ha. Jeg har en partner som er veldig kristen og det er to forskjellige måter å se ting på. Jeg er ikke alltid enig med ham, og han er ikke alltid enig med meg. Men han er et eksempel selv når jeg ikke er enig med ham.»

Sandra Bullock er en amerikansk skuespiller og produsent. Hun har mottatt en rekke priser og nominasjoner, inkludert en Oscar-pris og en Golden Globe-pris. Hun var verdens best betalte skuespillerinne i 2010 og 2014, ifølge Wikipedia. I 2010 ble hun kåret til en av Times 100 mest innflytelsesrike personer i verden.

En snikende sykdom



ALS er en sjelden nervesykdom der nerveceller i hjernen og ryggmargen svinner hen og blir borte. Dette medfører gradvis økende lammelser og muskelsvinn, og hos noen kognitive vansker.

ALS starter ofte snikende, med en gradvis innsettende funksjonssvikt i en arm eller et bein, eller med vansker med svelging eller tale. I starten kan det være vanskelig å forstå at det dreier seg om ALS, og det tar ofte tid før diagnosen kan stilles med sikkerhet, ifølge helsenorge.no.

Finnes ingen behandling



Legevitenskapen vet ikke helt sikkert hva som er årsaken til ALS, men trolig spiller en kombinasjon av genetikk og miljøfaktorer en rolle. De fleste tilfeller oppstår hos en pasient som gjerne kan ha vært helt frisk tidligere i livet.

I dag finnes det ingen behandling som kan stanse sykdomsutviklingen ved ALS eller reparere nervecellene. Pasienter med ALS og deres familier har behov for omfattende hjelpetiltak for å kunne takle utfordringene sykdommen gir.