Grilling: Dette synes folk er vanskeligst

I en undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov på vegne av mastkasse-leverandøren HelloFresh har 1010 nordmenn blitt spurt om sitt forhold til grilling og grillmat.

Selve grillingen er vanskeligst



På spørsmål om hva de synes er mest utfordrende med å grille, svarer respondendene slik:

44 prosent synes det vanskeligste er «selve grillingen – å unngå å brenne maten, å ha riktig varme, kontrollere tiden man bruker når man griller, og ha behov for å sjekke maten hele tiden og så videre».

15 prosent finner det vanskeligst å «beregne riktig mengde mat til gjestene».

8 prosent har størst problemer med å «tenne/starte grillen»

6 prosent synes det er mest trøblete å «marinere kjøtt/grønnsaker».



26 prosent svarer at de ikke synes noen av alternativene er mest vanskelig, eller at de ikke griller i det hele tatt.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Mange sliter med grillingen. Foto: NTB / Shutterstock

Fire grill-råd



Kulinarisk ansvarlig i HelloFresh Nanna Elisabeth Vestergaard Kaldan har følgende fire råsd til de som sliter med å grille:



1. Planlegg porsjonsstørrelser og gjenbruk rester

Det er lett å overvurdere porsjonsstørrelsene, noe som kan føre til matsvinn og økonomisk sløsing. Planlegg i stedet for omtrent 75-150 gram protein per person. Hvis det blir mat til overs til tross for planlegging, kan du bruke restene i andre retter. For eksempel kan grillet kjøtt brukes i salater, wraps eller som fyll i ulike retter.

2. Hvordan fungerer det med marinade?

Å marinere maten for lenge eller for kort tid kan påvirke smaken og konsistensen. Hvor lenge du skal marinere avhenger av hvilken type marinade du bruker og størrelsen på grilloverflaten. Avhengig av dette kan tiden variere fra en time til én eller to dager.

3. Forarbeid gir gode resultater

Rengjør grillen grundig før du begynner å grille. En skitten grill kan påvirke smaken og resultatet. Varm også opp grillen til riktig temperatur for å oppnå jevn tilberedning, en tommelfingerregel er mellom 150-200 grader. Ved temperaturer over 200 grader kan grilldetaljene lett bli brent.

4. Få kontroll med grilltermometer

Noen glemmer tiden og brenner maten, andre har vanskelig for å la være å skjære i kjøttet for å se om det er ferdig. Det er ikke bra å være verken for utålmodig eller likegyldig. Å skjære i kjøttet kan føre til at saften renner ut og kjøttet blir tørt, og brent mat er ikke bra for kroppen. Uansett hvilken type grillpersonlighet du har – invester i et termometer som gir deg en pekepinn på når grillingen er ferdig, og la kjøttet hvile noen minutter før du serverer det.