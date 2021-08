Slik griller du den perfekte biffen

– Bruker du en liten grill vil jeg anbefale å temperere kjøttet før du griller, for å unngå at temperaturen på grillen senkes, og at steketiden forlenges, sier Anette Hansen, matfaglig ansvarlig i MatPrat i en pressemelding.

For å få ekstra smak på kjøttet, er salt og pepper å foretrekke, eller å smaksette den med en rub eller en god marinade.

Lag en rub



– En rub er en krydderblanding bestående av ulike krydder, og som kjøttet skal gnis inn med. Skal du lage en god marinade, er huskereglen vår «K.O.S» et godt utgangspunkt. K for krydder, O for olje og S for syre, fortsetter hun.

Tørk av biffene med litt kjøkkenpapir. Pensle med litt olje, og krydre med salt og pepper, eventuelt annet ønsket krydder.

Grill biffene på direkte varme til kjøttsaft pipler ut på oversiden. Snu dem og vent til det pipler igjen. Nå har du medium grillet biff. Legg biffene over på indirekte varme, altså bort fra varmekilden, slik at de kan hvile noen minutter før servering.

Lag skorpe først



Hvis du vil pensle biffene med grillsaus/glaze bør du først sørge for at biffene får en fin grillskorpe. Mange grillsauser inneholder mye sukker som vil svi seg ved grilling på høy varme.

Tips: Ved grilling på direkte varme grilles maten rett over varmekilden. Ved grilling på indirekte varme ligger maten under lokk litt vekk fra varmekilden, i "den kalde sonen".

Steketid for biff som er ca. 2 cm tykk: