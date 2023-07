– Det var ikke det jeg betalte for. Jeg forventet enten Tix eller Ballinciaga, men så er det en pensjonist som kommer på scenen og skal avslutte hele Palmesus, forteller en festivaldeltager på TikTok.

Festivalarrangøren pleier hvert år å gjøre en ekstra gimmick på slutten av festivalen. Da dukker det opp en artist som ikke er forhåndsanmeldt, for å sette en ekstra spiss på konsertene. I år var det Sissel Kyrkjebø som hadde fått oppdraget med å avslutte lørdagens program.

Før henne hadde blant andre Postgirobygget, Zara Larsson og The Black Eyed opptrådt. Så var det duket for Kyrkjebø og den legendariske OL-sangen «La ilden lyse».

Festivalen varsler endringer



– Det passer bare så forferdelig dårlig på en slik festival, skriver en skuffet tilhører på sosiale medier. Flere mener den erfarne artisten var totalt malplassert, og gjør et nummer av at hun er nærmest er å anse som pensjonist.

Festivalledelsen tar de negative tilbakemeldingen på alvor. De varsler endringer allerede neste år, selv om de mener Kyrkjebø leverte varene under lørdagens opptreden.

«Derfor har vi allerede hyret inn David Mokel (20), og gitt han ansvar for å bestemme neste års overraskelsesnummer», skriver pressesjef for Palmesus, Vetle Søndrål, i en e-post til TV 2.

En av de største norske artistene noensinne



Han forklarer at de satset på Kyrkjebø i forbindelse med at festivalen fylte 15 år i 2023, og at sangeren fra Bergen ble valgt for å treffe deler av publikumet som har fulgt festivalen trofast siden den så dagens lys.

Sissel Kyrkjebø (56) er ingen hvem som helst i norsk musikkliv. Hun har har solgt mer enn ti millioner soloplater og har et stort navn, ikke bare i Skandinavia, men også i USA og Japan.

Kyrkjebø fikk sitt nasjonale gjennombrudd etter et pauseinnslag i Eurovision Song Contest i Bergen i 1986. Da hun åtte år senere fremførte «Olympiahymnen» under åpningsseremonien i Vinter-OL på Lillehammer, fikk artistkarrieren et nytt løft.

– Jeg har ikke fått med meg at noen var skuffet

Etter å ha blitt konfrontert med den sure kritikken i sosiale medier, sier artisten at hun ikke merket noe til buingen blant deler av det yngre publikumet.

– Jeg har ikke fått med meg at noen var skuffet, og jeg merket det heller ikke under konserten. Men når man har 20.000 mennesker foran seg, så skal det godt gjøres at ingen tenker litt annerledes, sier Sissel Kyrkjebø.

Hun har har tidligere sunget duetter med verdensstjerner som Plácido Domingo, Charles Aznavour, José Carreras, Neil Sedaka, Brian May, Bryn Terfel, Josh Groban, Diana Krall, Russell Watson, Dee Dee Bridgewater og Mario Frangoulis, ifølge Wikipedia.