Som en del av seremonien fikk gjestene blant annet oppleve opptredener fra Sissel Kyrkjebø, en av verdens ledende crossover-sopraner og den norske fiolinisten Tor Jaran Apold.

Sissel er selv gudmor for Viking Jupiter.

– Det er en veldig stolt dag for Viking når vi nå døper vårt nyeste, havgående skip i New York, en av verdens store, kulturelle hovedsteder. Det passer spesielt godt at det er Ann Ziff, styreleder for Metropolitan Opera - en av verdens største kulturinstitusjoner - som hedrer oss ved å være gudmor for Viking Saturn. Vi takker Ann for hennes lojalitet som Viking-gjest, så vel som hennes mange imponerende bidrag til kunsten og andre viktige samfunnsområder, sier Torstein Hagen, styreleder i Viking, i en pressemelding.

I tråd med dåpstradisjonen brukte Ann Ziff stålsverdet fra Metropolitan Operas oppsetning av Verdis Il Trovatore under seremonien til å klippe et bånd som gjorde at en flaske norsk akevitt knuste mot skipsskroget da Viking Saturn ble døpt i New York 6.juni. Foto: Viking Ocean Cruises

Akevitt som dåpsvann



I tråd med dåpstradisjonen brukte Ziff stålsverdet fra Metropolitan Operas oppsetning av Verdis Il Trovatore under seremonien til å klippe et bånd som gjorde at en flaske norsk akevitt knuste mot skipsskroget.

Sverdet ble opprinnelig brukt av baryton Dmitri Hvorostovsky i rollen som Grev Luna i David McVicars produksjon, som hadde premiere i sesongen 2008-2009.

Før snorklippingen ble sverdet overrakt Ziff av Lady Fiona Carnarvon, grevinnen av Carnarvon, som er gudmor til Viking Mars og Viking Skadi.

Viking Saturn ble døpt i New York tirsdag - før cruisene fortsatt til Island og Norge. Foto: Viking Ocean Cruises

Dåpen av Viking Saturn skjer samtidig som Viking fortsetter å feire 25-årsjubileet sitt.

Viking har siden 2020 ønsket 17 nye skip velkommen til flåten sin, inkludert åtte nye Viking Langskip på elvene i Europa, nye spesialbygde fartøyer på elvene Mekong, Nilen og Mississippi, fire nye, havgående skip, og to polarklasse ekspedisjonsfartøy.