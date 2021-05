Elleve år etter boliginvesteringen legges den nå ut for salg til prisantydning på 29,5 millioner kroner. Det er over 20 millioner kroner mer enn paret ga for leiligheten i 2010.

Sissel Kyrkjebø (51) er gift med advokaten Ernst Ravnaas (66). Han er tilknyttet advokatfirmaet Sands, og har i flere tiår jobbet med skatte- og selskapsrettslige spørsmål i tilknytning til konsernstrukturering, internasjonal virksomhet og kjøp/salg av selskaper.

Han har dessuten betydelig erfaring som voldgiftsdommer.

– Et av de mest attraktive områdene

– Leiligheten ligger i et av de mest attraktive og populære områdene på Oslo Vest, herunder Gimle. Vi opplever generelt et enormt trykk på objektene i disse gatene , forteller Fredrik Dyve i Privatmegleren til Børsen.

Ifølge prospektet består den 192 kvadratmeter store leiligheten på Frogner av to soverom, flere stuer og to balkonger. Leiligheten skal være betydelig påkostet og oppgradert de senere år.

Har solgt over ti millioner plater



Sissel Kyrkjebø gjorde seg første gang bemerket for norske TV-seere under et pauseinnslag i Eurovision Song Contest i Bergen i 1986.

Åtte år senere fremførte hun «Ol-hymnen» under åpningsseremonien i OL på Lillehammer i 1994, noe som ga henne internasjonal oppmerksomhet.

Kyrkjebø har solgt over ti millioner soloplater, og er en av få norske artister som er blitt nominert til en Grammy-pris.