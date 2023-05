– Det er fortsatt et ønske om det samme, nemlig å forhindre at noen andre tar dette varemerket i bruk. Så nå vil vi undersøke hva som kan ha skjedd, og forsøke å gjenoppta søknadsbehandlingen.

Det sier Verretts manager, Simon Eriksen Valvik, til TV 2.

Verrett skal ha fått beskjed om at søknaden ikke lenger er gyldig. Dermed er søknadsprosessen stoppet.

I fjor høst ble det kjent at Durek Verrett haddes søkt på patent på bruk av tittelen «The Princess and the Shaman» til kommersielle formål, ifølge God Kveld Norge på TV 2.

Gjorde avtale for å unngå rolleblanding



Senere sendte Slottet ut en pressemelding hvor det ble gjort klart at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skulle representere det norske kongehuset, med enkelte unntak.

I den nye avtalen ble det gjort klart at prinsessen og Durek Verrett måtte skille klart mellom egne aktiviteter og Kongehuset, blant annet ved å vise varsomhet ved bruk av prinsesstittelen i kommersielt øyemed.

«Til den det måtte angå»

Prinsessens manager Carina Scheele Carlsen uttalte i fjor høst at det var naturlig å trekke søknaden om å få bruke det spesielle varemerket. Søknaden lå da til behandling i det amerikanske Patentstyret, USPTO.

Paret skal likevel ha signert papirer som manglet i søknaden. Dette skjedde rett før jul.

«Til den det måtte angå. Jeg, Durek Verrett og jeg, Martha Louise, godkjenner bruken og registreringen av våre navn «The Princess and the Shaman» som et varemerke hos USPTO», står det i dokumentet som er signert Durek Verrett og Märtha Louise.

– Vil sikre at ingen andre misbruker det

– De sikrer seg varemerket for å sikre at ingen andre misbruker det. Ikke for å bruke det selv, skrev Märtha Louises manager til God kveld Norge den gang.

Manager Carina Scheele Carlsen har også tidligere uttalt at paret ønsket å sikre seg varemerket for å unngå at andre skulle misbruke det.

Men nå er søknadsprosessen avsluttet, og Verrett skal ha fått beskjed om at søknaden ikke lenger er gyldig.

