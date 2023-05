Til amerikanske Gurus Magazine, forteller paret at de to møttes for første gang i Los Angeles gjennom deres felles kjente Millana Snow. Det førte til at Märtha Louise ble invitert til lunsj med Verrett.

– Idet jeg gikk inn døren og så på ham, sa jeg «Jeg kjenner deg allerede», og han sa bare «Ja, skjebnen hadde bestemt at vi skulle møtes lenge før vi ble født». Jeg himlet med øynene inni meg og tenkte «Å nei, enda en L.A.-fyr», forteller Märtha i intervjuet, gjengitt av Her og Nå.

Introdusert som «homofil venn»

De forteller også i intervjuet at da Verrett ble introdusert til prinsessens tre barn, Maud Angelica (20), Leah Isadora (18) og Emma Tallulah Behn (14) så fortalte de at han var hennes homofile venn. Dette forklarte prinsessen med at barna var veldig opptatt av å beskytte moren etter skilsmissen med Ari Behn.

– Jeg møtte barna hennes som hennes homofile venn, og fikk muligheten til å bygge et individuelt forhold med hver og en av dem, forklarer Verrett.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Prinsesse Märtha Louise og døtrene Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn og Maud Angelica Behn under presentasjon av utstilling med Ari Behns verker på Galleri Varden på Jeløya i 2020. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen / NTB

Han har vært åpen om at han har hatt både menn og kvinner som kjæreste, og sier i intervjuet at han aldri følte seg hjemme i det homofile miljøet og hevder han opplevde mye rasisme.

Prinsessen sier verken hun eller noen andre i familien har reagert på Verretts fortid.

Først da familien var tilbake i Norge avslørte Märtha overfor barna at hun og Durek var kjærester.

– Da jeg slapp dem av på skolen etter at vi hadde kommet tilbake, sa jeg «Åh, forresten, så er Durek kjæresten min», og de bare «Hva?!». Men da kjente de ham jo allerede, og de hadde så god kommunikasjon med ham allerede, sier prinsessen.

Langet ut mot pressen

Da prinsesse Märtha Louise gjestet journalistkonferansen Skup tidligere i april, langet hun ut mot pressen for behandlingen forloveden har fått.

– Jeg har satt ham i en situasjon som er kjempevanskelig. Han kommer fra en helt annen kultur. Han forstår ikke det norske. Vi forstår ikke helt det amerikanske heller, selv om du tror det. Han er også svart, som legger et ekstra lag på det. Han er også sjaman og biseksuell.

På spørsmål om hva som er bakgrunnen for hvorfor hun ikke lenger representerer kongehuset, svarte hun at det både er kulturkollisjonen, men også forholdet mellom pressen og paret.

– Jeg er av oppfatning av at jeg gjør det som er best for familien, så det var det som var best der og da. Men jeg setter litt spørsmålstegn ved at vi kvinner alltid må bøye oss. Jeg vet ikke om det hadde skjedd på samme måten som med en mann, sa prinsessen ifølge Journalisten.