Statistisk sentralbyrå (SSB) slapp onsdag tall som viser hvordan prisveksten har vært de siste tolv månedene.

Fra april 2022 til april 2023 steg prisene 6,4 prosent. Prisene på mat og drikke bidro betydelig til den høye prisveksten, mens strømprisene trakk prisveksten ned.

– Svært uvanlig

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 2,5 prosent fra mars til april i år.

– Kun én gang tidligere er det målt en større månedsendring fra mars til april, så det kan tyde på at det er mer enn bare oppgangen etter påsketilbudene som ligger bak den store prisoppgangen, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB, ifølge NTB.

I februar fryste flere dagligvarekjeder prisene, men i april varslet flere av de at de hadde økt prisene igjen.

– 2,5 prosent er veldig høyt for én måned og svært uvanlig for april, sier matforsker Ivar Pettersen i Alo Analyse til E24.

– Jeg er redd for enda mer

Og dyrere kan det bli, skal vi tro forskeren.

– Vi fikk kraftige prisøkninger i april, og så er jeg redd for enda mer i mai. Dagligvareleddet har sett et behov for å justere prisene sine, for årets prisvekst frem til mars var veldig moderat. Så det kan bli to måneder på rad med store økninger, og så håper jeg at denne justeringen er over, sier Pettersen til E24.

Fra april 2022 til april 2023 har prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steget med 10,5 prosent.