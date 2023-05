Mulighetene er mange om du er en ihuga fan av å se TV-serier gjennom strømmetjenester. Netflix, Disney +, HBO, og mange andre. Det er som oftest slik at man har kjøpt seg abonnement på flere forskjellige strømmetjenester, og da kan det være lett å miste oversikten. For hvor mye trekkes egentlig ut av kontoen hver måned?

En som har merket dette på kroppen er komiker og programleder Harald Eia.

– Jeg har mistet oversikten

Eia forteller at han ser pengene renne ut av kontoen. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det er i Dine Penger at Eia uttrykte sin frustrasjon over at han rett og slett mistet oversikten.

– Jeg lurer på, det renner så mye penger ut av kontoen min på alle mulige abonnementer og ting jeg har meldt meg på, og alle mulige TV-tjenester og tidsskrifter. Jeg har mistet oversikten, men jeg ser det trekkes 129 kroner, 85 kroner, 117 kroner hele tiden, sier Eia.

Gode råd

Eia får svar på sine spørsmål fra den kjente forbrukerøkonomen Hallgeir Kvadsheim. Kvadsheim svarer Eia at enkelte banker tilbyr muligheten til å se hvilke abonnementer du har.

Det kan være lett å miste oversikten over hvilke strømmetjenester du faktisk trenger. Foto: Shutterstock / NTB

Forbrukerøkonomen forteller at både DNB og Sparebank 1 tilbyr denne muligheten.

For de som ikke har en bank som tilbyr slike tjenester har Kvadsheim en løsning som han selv benytter seg av:

– Jeg setter alle løpende abonnement på ett kort. Jeg har et par kredittkort. Disse bruker jeg primært til sånne abonnementer, pluss utland. Så jeg får litt bedre oversikt over hva som har skjedd når jeg har vært på utenlandsferie, forteller Kvadsheim.

Forbrukerøkonomen forklarer at du da kan se på kontoutskriften til det kortet, og enkelt finne tjenester du ikke ønsker, som du vil avslutte.