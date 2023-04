En ny undersøkelse viser at én av fire, 26 prosent, sier de har betalt nødvendige utgifter som mat og strøm på kreditt de siste to månedene.

Undersøkelsen, som hadde 1011 deltakere, er gjennomført av YouGov på vegne av Nordea.

Av de 26 prosentene er 23 prosent kvinner og 29 prosent menn. Blant aldersgruppen 30-39 år, svarer 38 prosent at de har betalt nødvendige utgifter på kreditt.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea er bekymret over det som kommer frem i undersøkelsen.

– Funnene i undersøkelsen er urovekkende og viser at mange nordmenn sliter økonomisk. Det er rett og slett bekymringsfullt å se at så mange oppgir at de sliter med å dekke helt grunnleggende behov, sier hun til ABC Nyheter.

– Situasjonen blir ikke bedre, men verre

At en av fire nordmenn har kjøpt på mat på kreditt mener forbrukerøkonomen er et høyt tall.

– Dette viser hvor alvorlig situasjonen er for noen husholdninger.

Incedursun er tydelig på at kreditt ikke skal være en løsning for å dekke nødvendige utgifter.

Prisene har skutt i været det siste året. Foto: NTB

– Dette kan føre til at den økonomiske situasjonen blir verre. Betaler du ikke tilbake før rentene løper, vil rentekostnadene legge seg på toppen av de allerede nødvendige utgiftene du har. Klarer du ikke å betale tilbake, kan det føre til inkasso og betalingsanmerkninger. Da blir det vanskeligere å få boliglån, billån eller andre lån i fremtiden. Noen må også låne penger for å betale tilbake lånte penger. Situasjonen blir ikke bedre, men verre, advarer hun.



Nær en av fire, 23 prosent, sier også de vil få problemer med å betale husleie, boliglån eller annet lån de neste to månedene. Av disse er 20 prosent kvinner og 26 prosent menn. Høyest er blant aldersgruppen 18-29 år, hvor 39 prosent svarer at de vil få problemer.

Ber politikere ta saken på alvor

Incedursun sier hun ikke er overrasket over funnene i undersøkelsen. Det begrunner hun med høy inflasjon og økte renter. Hun oppfordrer nordmenn til å ta kontakt med kreditorer og be om betalingsordning eller utsettelse dersom man ikke klarer å betale regningene før forfall.

– Jeg mener at dette er en sak som politikerne bør ta på alvor og løse for å unngå større forskjeller i samfunnet. Mange sliter, og da er det viktig å finne løsninger som sikrer at alle har tilgang til de grunnleggende behovene, sier Incedursun.

Det har vært en økning på 3 milliarder i forbruksgjeld hittil i år, sammenlignet med samme periode i 2022. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon har forbruksgjelden steget jevnt siden årsskiftet. I dag er den på like over 152 milliarder kroner, skriver NTB.

– Til tross for økningen i den totale forbruksgjelden, så stiger ikke den rentebærende kredittkortgjelden. Dette viser at kredittkortgjelden i stor grad blir betalt ved forfall, noe som er veldig positivt, sier daglig leder Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon.