Ekspert: «I verste fall kan Russland okkupere norsk territorium»

I den nye boken «Krigen i Ukraina», som lanseres torsdag, kommer førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga med teorier om hva som kan skje dersom Russland skulle vinne krigen mot Ukraina.

Haga mener det kan gi Russland pusterom til å fortsette å bygge seg opp som en militærmakt.

«En slik utvikling er kanskje den som er farligst på sikt. Dersom den viktigste erfaringen til Putins Russland fra krigen mot Ukraina er at det nytter å bruke militærmakt for å reversere konsekvensene av oppløsningen av Sovjetunionen, kan en se for seg en ny konflikt med Russland og NATO-land i Baltikum eller andre deler av Øst- og Sentral-Europa i en ikke alt for fjern fremtid», skriver Haga i boken.

Se video: Russisk skrekkvåpen angripes av ukrainsk drone

Skrekkscenario

Lars Peder Haga er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen og en av forfatterne av boken «Krigen i Ukraina». Foto: Forsvaret

Videre skriver han at Norge da vil kunne bli et viktig «bakre område» for mottak og videre transport av allierte forsterkninger for å omgå trusselen fra langtrekkende russiske våpen i Østersjøen.

«I verste fall kan Russland tenkes å okkupere norsk territorium i Finnmark for å skape dybde i forsvaret av basekompleksene på Kola-halvøya. I et slikt scenario vil mesteparten av det norske landterritoriet være i samme stilling som sentrale og vestlige Ukraina – for langt fra russiske baser for angrep med kampfly, og ikke mulig eller lønnsomt å ta territoriell kontroll over. Dermed vil mål i Norge først og fremst angripes med kryssermissiler, og der de er innenfor rekkevidde med ballistiske missiler».

Haga skriver at angrepene kan være mot militære mål, og infrastruktur som for eksempel havner, jernbane og tuneller.

«I tillegg er det sannsynlig med angrep på energiinfrastruktur, både strøm, olje og gass, i en variant av Russlands utpressingsstrategi mot Ukraina. En slik kampanje vil også bli ført uten hensyn til sivile tap, tvert imot kan det være en del av hensikten som del av en utpressingsstrategi».

Norges svakhet

Haga mener Russlands straffe- og utpressingskampanje, som landet har ført mot Ukraina, peker på den største svakheten ved Norges luftvern: Manglende volum.

«Med dagens antall systemer vil det være umulig å beskytte både Luftforsvarets baser og kritisk, sivil infrastruktur. Det vil neppe være realistisk verken å anskaffe eller bemanne nok luftvern til å beskytte all kritisk infrastruktur samtidig».

«Krigen i Ukraina» er skrevet av en rekke norske militær- og sikkerhetseksperter. Tormod Heier, professor ved Stabsskolen, er redaktør for boken, som utgis av Fagbokforlaget.